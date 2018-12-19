Украина объявила день рождения Бандеры официальным праздником

День рождения Степана Бандеры объявлен на Украине официальным праздником. 2019 году 110-летие Бандеры будет отмечаться на государственном уровне, следует из постановления о праздновании памятных дат и юбилеев, которое приняла в среду Верховная Рада. За постановление проголосовали 232 народных депутата из 333, зарегистрированных в зале заседаний.



Также отмечаться будет 1000-летие с начала правления Великого князя Киевского Ярослава Мудрого, 400 лет со времени выхода "Грамматики" Мелетия Смотрицкого — первого полного издания церковнославянского языка в украинской редакции. Кроме того, 9 ноября на Украине будут отмечать 30 лет со времени падения коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы.

Степан Бандера – украинский политический деятель, один из идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века. В 1959 году он был убит в Мюнхене агентом КГБ Богданом Сташинским. Точки зрения на личность Бандеры крайне полярны. Он был одним из лидеров Организации украинских националистов (запрещена в России).

На Украине, в том числе в Киеве, последние несколько лет ежегодно проводятся факельные шествия в день рождения Степана Бандеры 1 января.

Россия и Польша критикуют украинское руководство за героизацию Бандеры.

