В Петербурге прошла акция в поддержку крымского активиста Бекирова

Около 20 активистов вышли во вторник вечером на Невский проспект, чтобы заявить о своем неприятии российской политики в аннексированном Крыму. В этот раз внимание участников одиночных пикетов было сосредоточено на аресте крымско-татарского активиста Эдема Бекирова, приехавшего в Крым повидаться с родными перед предстоящей операцией на сердце.

Активисты петербургского демократического движения “Солидарность” считают этот случай вопиющим: Бекиров – инвалид 1 группы, он перенес ампутацию ноги из-за сахарного диабета и нуждается в ежедневных перевязках. Его обвиняют в нелегальной перевозке в Крым оружия и боеприпасов. Протестующие называют обвинение ложным, а содержание активиста под стражей – равносильным его убийству.

Участники пикетов также выразили протест против давления на адвокатов, защищающих крымских татар и арестованных украинских моряков. Активисты потребовали прекращения преследования крымских татар по признаку национальной и религиозной принадлежности, освобождения из российских тюрем всех украинских политзаключенных, а также привлечения к ответственности представителей российской власти, осуществлявших репрессии в Крыму.

Двое активистов – член "Солидарности" Ольга Смирнова и крымский татарин Асан Мумжи были задержаны сразу же после начала акции. Полицейские сказали, что у них якобы имеется информация об участии этих активистов в неразрешенных массовых акциях. Тогда остальные участники пикетов изменили тактику – пошли на другие улицы, по дороге останавливаясь и разворачивая плакаты. Полицейские двигались за ними, но не успевали, вызванная ими машина застряла в пробке. Активисты сделали большой круг и дошли до площади Восстания, а потом направились к 78 отделу полиции и дождались, пока их товарищей выпустили около 11 часов вечера – с протоколами о задержании.