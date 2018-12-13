В Крыму на два месяца арестовали крымско-татарского активиста

Суд в аннексированном Россией Крыму арестовал на два месяца крымско-татарского активиста Эдема Бекирова. Его подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщает Крым.Реалии.

Активисту вменяют распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. В зале суда Бекирову стало плохо, ему вызвали скорую помощь. По словам адвоката, активист болен диабетом, недавно перенес операцию на сердце, у него протезирована одна нога.

12 декабря Бекиров​ был задержан российскими правоохранительными органами на въезде в Крым. Он направлялся собирался навестить своих родственников. Активист был доставлен в здание Федеральной службы безопасности России в Симферополе.

Российские государственные структуры, в том числе подразделения ФСБ, работают в Крыму с момента его аннексии в марте 2014 года. Международное сообщество не признает российскую юрисдикцию на полуострове. После аннексии полуострова российские власти неоднократно проводили обыски у гражданских активистов, активистов крымско-татарского национального движения и крымских мусульман.