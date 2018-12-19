В Петербурге активистке Гариной назначили обязательные работы

В Петербурге суд назначил активистке Дине Гариной 200 часов обязательных работ по делу об оскорблении сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД России ("Центр Э"). Обвиняемую освободили от наказания в связи с истечением сроков давности, рассказал адвокат Виталий Черкасов.

Правозащитная организация "Агора" сообщает, что сегодня суд рассмотрит вопрос об исключении Гариной из федерального списка экстремистов.

Изначально активистку обвиняли в возбуждении ненависти к социальной группе "сотрудники Центра по противодействию экстремизму".

Поводом для возбуждения дела в отношении Дины Гариной послужило ее выступление на согласованном митинге против политических репрессий, который состоялся 15 марта 2015 года в Петербурге. На нем она выступила с резкой критикой сотрудников "Центра Э"