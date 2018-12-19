Виталий Мутко покинул пост главы Российского футбольного союза

Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза. Об этом стало известно в ходе заседания исполнительного комитета организации.

Выборы нового президента РФС намечены на 22 февраля 2019 года. До этого организацию будет временно возглавлять Сергей Прядкин, сообщает сайт Чемпионат.com.

В октябре сообщалось, что Мутко возглавит Российский футбольный союз в третий раз. Он уже занимал должность главы РФС с апреля 2005-го по ноябрь 2009 года, а также с сентября 2015-го по декабрь 2017 года.