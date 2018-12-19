Виталий Мутко покинул пост главы Российского футбольного союза

Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза. Об этом стало известно в ходе заседания исполнительного комитета организации.
Выборы нового президента РФС намечены на 22 февраля 2019 года. До этого организацию будет временно возглавлять Сергей Прядкин, сообщает сайт Чемпионат.com.
В октябре сообщалось, что Мутко возглавит Российский футбольный союз в третий раз. Он уже занимал должность главы РФС с апреля 2005-го по ноябрь 2009 года, а также с сентября 2015-го по декабрь 2017 года.
- Уход Мутко с поста президента РФС в прошлом году связывали с приближением чемпионата мира по футболу в России: по сведениям СМИ, увольнения чиновника требовала ФИФА в связи с допинговым скандалом на зимней Олимпиаде в Сочи. В то время Мутко был заместителем председателя правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.
- После обвинений сборной России в употреблении допинга, в декабре 2017 года Международный олимпийский комитет пожизненно запретил Мутко посещать Олимпийские игры. Тогда же вице-премьер приостановил свою деятельность на посту президента Российского футбольного союза.
- В мае 2018 года Виталия Мутко назначили заместителем председателя правительства по вопросам строительства и регионального развития.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.