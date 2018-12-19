Памела Андерсон просит Путина остановить отлов косаток и белух

Голливудская актриса и зоозащитница Памела Андерсон написала президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой остановить отлов диких косаток и белух в Приморье для продажи в китайские океанариумы. Об этом Андерсон сообщила на сайте своего благотворительного фонда.

Актриса написала, что внимательно следит за новостями из России о незаконно выловленных белухах и косатках, которые находятся в бухте Средняя, и надеется, что "этих замечательных животных скоро выпустят из "китовой тюрьмы" на волю, а этот жестокий вид бизнеса уйдет в историю".

В конце октября активисты Гринписа рассказали, что в бухте Средней содержатся 11 детёнышей краснокнижных косаток и 90 белух, выловленных в российских водах для незаконной продажи в Китай. Коммерческая добыча дельфинов в России запрещена законом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном вылове млекопитающих. Суд наложил на них арест.

В декабре прошлого года Памела Андерсон рассказала журналистам о визитах в Кремль и встрече с Владимиром Путиным. Актриса обсудила с российскими властями проблемы экологии.

В 2015 году актриса уже обращалась к российскому президенту с просьбой воспрепятствовать проходу через Северный морской путь судна, которое везет из Исландии в Японию более 1700 тонн мяса финвала – разновидности китов. В Москве тогда заявили, что у российских властей нет для этого правовых оснований.