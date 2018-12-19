В Москве установят мемориальную доску Людмиле Алексеевой

Мемориальную доску правозащитнице Людмиле Алексеевой установят в Москве, на фасаде одного из домов на Арбате. Конкурс на проект мемориальной доски в следующем году проведёт Фонд памяти. К участию в конкурсе пригласят скульпторов, художников, архитекторов и студентов художественных и архитектурных вузов. Алексеева называла Арбат улицей своего детства. Там она, в частности, жила после возвращения из эмиграции. "В дом к правозащитнице приходили многие знаменитые люди, которых Людмила Алексеева принимала с неизменной добротой и гостеприимством", – отметили в Фонде памяти.

Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева умерла 8 декабря в Москве в возрасте 91 года. Алексеева с конца 1960-х годов занималась правозащитной деятельностью, была членом Московской Хельсинкской группы с момента ее создания в 1976 году. На следующий год из-за преследований со стороны советских властей была вынуждена эмигрировать, жила в США. Вела программы о правах человека на радиостанциях "Свобода" и "Голос Америки", занималась историей инакомыслия в СССР. Вернулась в Россию в 1993 году. В мае 1996 года избрана председателем Московской Хельсинкской группы. Не раз выступала с критикой российских властей и нарушений ими прав человека.