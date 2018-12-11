В Москве сегодня пройдут похороны правозащитницы, главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой. Она умерла 8 декабря на 92-м году жизни.

Прощание с Людмилой Алексеевой пройдет в московском Доме журналиста при повышенных мерах безопасности. Это связано с возможным приездом на панихид президента России Владимира Путина. В то же время глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что попасть на прощание с Людмилой Алексеевой смогут все желающие. По его словам, аккредитация Федеральной службы охраны, о которой сообщили в СМИ и соцсетях, нужна только для журналистов

Накануне Тверской суд Москвы отказался отпустить из-под ареста руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева на церемонию прощания с Людмилой Алексеевой. Глава движения "За права человека" отбывает 16-дневный арест за репост сообщения о несанкционированной акции в Фейсбуке. Судья объяснил решение тем, что Пономарев не приходится Алексеевой близким родственником или близким лицом, как того требует закон.

Во вторник соболезнование в связи со смертью Людмилы Алексеевой выразил Госдепартамент США. В заявлении пресс-секретаря ведомства Роберта Палладино, глава Московской Хельсинкской группы названа "одной из величайших правозащитниц в мире", которая "до последнего являла собой силу человеческого достоинства, вдохновляла и служила наставником для множества поколений гражданских активистов в России". Усилия Людмилы Алексеевой стали "долгосрочным вкладом в более свободный и стабильный мир", написал Палладино.

Людмилу Алексееву похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.