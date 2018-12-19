Италия и ЕС пришли к согласию по бюджету на 2019 год

Италия и Европейский союз пришли к окончательному соглашению по вопросу бюджета на следующий год. Об этом сообщил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте. Бюджет скорректировали, теперь он предусматривает дефицит чуть более 2 процентов ВВП.

Изначально власти Италии заложили в бюджет 2,4 процента дефицита. Это не устроило руководство Евросоюза. Впервые в истории Брюссель отверг проект дефицитного бюджета одного из государств-членов. От итальянского правительства требовали запланировать бюджет в 1,8 процентов.

Кроме прочего, итальянские власти отказывались повышать НДС, а также предлагали ввести базовый доход и снизить пенсионный возраст. В правительстве настаивали, что предложенный бюджет позволит снизить безработицу. В середине ноября Еврокомиссия объявила о дисциплинарных мерах в отношении Италии из-за бюджета.