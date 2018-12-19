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СМИ сообщили о готовности США вывести войска из Сирии

Американский конвой на территории Сирии

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США начали подготовку к выводу войск из Сирии, сообщает ряд американских СМИ со ссылкой на источники. По данным агентства Bloomberg, приказ о выводе войск выдал президент США Дональд Трамп.По данным Wall Street Journal, Вашингтон намеревается полностью вывести войска из северо-восточной Сирии, где американская армия оказывает поддержку курдским формированиям. В этом регионе дислоцированы более двух тысяч американских солдат.

19 декабря Дональд Трамп написал в твиттере, что американские военные одержали победу над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии.

Президент США уточнил, что единственной причиной присутствия военных США в Сирии была военная операция против "Исламского государства".

В сентябре советник Трампа по национальной безопасности США Джон Болтон заявлял, что США сохранят военное присутствие в Сирии до тех пор, пока свои войска из этой страны не выведет Иран.

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