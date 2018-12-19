Осужденному за пытки заключенных сотруднику СИЗО сократили срок

Забайкальский краевой суд утвердил приговор в отношении двух избивавших заключенных сотрудников СИЗО в Чите, сократив одному из них срок наказания на полтора года. Об этом со ссылкой на адвоката потерпевших сообщает "Новая Газета".

Сотрудника СИЗО Алексея Кондратьева ранее приговорили к шести годам лишения свободы, а его коллегу Булата Содномова к четырём годам условно. Приговор последнего в апелляции оставили без изменений. Кондратьеву и Содновмову также запрещено в течении двух лет работать в государственных структурах.

​По данным следствия, в декабре 2016 года Кондратьев и Содномов потребовали от заключенных повторно очистить помещение, которое они только что убрали. Те отказались. Тогда работники СИЗО ударили одного из осужденных кулаком в грудь, а второго в живот.

После избиения у одного из пострадавших пришлось удалить селезенку. Защита намерена подготовить иск к министерству финансов о компенсации морального вреда, нанесенного сотрудниками следственного изолятора, заявил адвокат потерпевшего Сукачев.

Прокуратура требовала для Кондратьева и Содмонова соответственно 6,5 лет колонии и 5 лет лишения свободы условно.