США ввели санкции в отношении "Петрова" и "Боширова"

Соединённые Штаты расширили санкционный список, добавив туда Анатолия Чепигу и Александра Мишкина. Ранее власти Великобритании обвинили их в покушении на бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в британском городе Солсбери. В британских источниках россияне фигурировали под именами Руслан Боширов и Александр Петров.

О том, что под фамилией Боширов может скрываться офицер российской военной разведки Анатолий Чепига, в конце сентября сообщили расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider.

Позднее расследователи опубликовали информацию о том, что Петров является российским разведчиком Александром Мишкиным.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", разработка которого велась еще в Советском Союзе.

Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.

По данным британских властей, покушение совершили два агента российской военной разведки, известные под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Президент России 12 сентября заявил, что Петров и Боширов – гражданские лица и что они известны российским властям.

Всего в обновленном списке Минфина США 18 россиян.

Кроме того, под санкции попали издания "Экономика сегодня", "Невские новости" и USA Really, а также "Федеральное агентство новостей". Его связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. СМИ неоднократно называли его лицом, приближённым к российскому президенту Владимиру Путину.