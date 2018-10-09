Военный врач и частый гость Украины. Как нашли настоящего "Петрова"

Расследовательская группа "Беллингкэт" и издание "The Insider" объявили, что в ходе совместного расследования им удалось установить имя второго участника покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Расследователи утверждают, что настоящее имя человека, которого британская полиция идентифицировала как "Александр Петров" - Александр Евгеньевич Мишкин, военный врач и сотрудник ГРУ (Главного управления Генерального штаба Министерства обороны РФ). О подробностях расследования авторы рассказывают на специальном мероприятии в Лондоне.

В материале, опубликованном накануне, авторы представили фотографию паспорта Александра Мишкина, родившегося 13 июля 1979 года в поселке Лойга Архангельской области. Человек на фотографии очень похож на "Александра Петрова".

Утверждается, что Мишкин по образованию – военный врач, он получил образование в военно-медицинской академии (вероятно, в Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге) и позже начал работать в военной разведке. По данным расследователей:

К 2010 году Мишкин переехал в Москву и получил новые документы на имя Александра Петрова. До 2014 года он был зарегистрирован по адресу: Хорошевское шоссе, 76Б (это адрес штаб-квартиры ГРУ). Позже Мишкин и Чепига, как сказано в материале, "переехали в дорогие квартиры".

С тех пор он активно путешествовал – в том числе, как утверждается, на Украину и в самопровозглашенную Приднестровскую республику, в последний раз – во время начала Майдана в Киеве.

В отличие от Чепиги, детали биографии "Петрова" в значительной степени совпадают с настоящими деталями биографии Мишкина: дата рождения, имя и имена родителей.

Звание Мишкина неизвестно. Расследователи предполагают, что за 15 лет службы ко времени отравления Скрипаля он должен был стать подполковником или полковником.

Журналисты издания Би-Би-си успели побывать в родном поселке Мишкина Лойга и поговорить с его односельчанами. Двое из них узнали Мишкина на фотографиях "Александра Петрова". Один из собеседников Би-би-си сказал, что Мишкин хорошо учился, увлекался музыкой в стиле техно и был поселковым диджеем. По данным Би-би-си, впоследствии он, возможно, учился в Петербурге в Военно-медицинской академии.

Официальной реакции российских властей на сообщение Беллингкэт пока не последовало.

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