Военный врач и частый гость Украины. Как нашли настоящего "Петрова"

Расследовательская группа "Беллингкэт" и издание "The Insider" объявили, что в ходе совместного расследования им удалось установить имя второго участника покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Расследователи утверждают, что настоящее имя человека, которого британская полиция идентифицировала как "Александр Петров" - Александр Евгеньевич Мишкин, военный врач и сотрудник ГРУ (Главного управления Генерального штаба Министерства обороны РФ). О подробностях расследования авторы рассказывают на специальном мероприятии в Лондоне.
В материале, опубликованном накануне, авторы представили фотографию паспорта Александра Мишкина, родившегося 13 июля 1979 года в поселке Лойга Архангельской области. Человек на фотографии очень похож на "Александра Петрова".
Утверждается, что Мишкин по образованию – военный врач, он получил образование в военно-медицинской академии (вероятно, в Военно-медицинской академии им. Кирова в Санкт-Петербурге) и позже начал работать в военной разведке. По данным расследователей:
- К 2010 году Мишкин переехал в Москву и получил новые документы на имя Александра Петрова. До 2014 года он был зарегистрирован по адресу: Хорошевское шоссе, 76Б (это адрес штаб-квартиры ГРУ). Позже Мишкин и Чепига, как сказано в материале, "переехали в дорогие квартиры".
- С тех пор он активно путешествовал – в том числе, как утверждается, на Украину и в самопровозглашенную Приднестровскую республику, в последний раз – во время начала Майдана в Киеве.
- В отличие от Чепиги, детали биографии "Петрова" в значительной степени совпадают с настоящими деталями биографии Мишкина: дата рождения, имя и имена родителей.
- Звание Мишкина неизвестно. Расследователи предполагают, что за 15 лет службы ко времени отравления Скрипаля он должен был стать подполковником или полковником.
Журналисты издания Би-Би-си успели побывать в родном поселке Мишкина Лойга и поговорить с его односельчанами. Двое из них узнали Мишкина на фотографиях "Александра Петрова". Один из собеседников Би-би-си сказал, что Мишкин хорошо учился, увлекался музыкой в стиле техно и был поселковым диджеем. По данным Би-би-си, впоследствии он, возможно, учился в Петербурге в Военно-медицинской академии.
Официальной реакции российских властей на сообщение Беллингкэт пока не последовало.
Как разоблачали Александра Петрова и Руслана Боширова. Хронология.
- 5 сентября. Британская полиция сообщает имена двух подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, подчеркивая, что не знает – реальные это имена или вымышленные.
- 12 сентября. Владимир Путин говорит, что подозреваемые в отравлении Скрипалей "известны российским властям" и являются "гражданскими лицами". "Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут", – добавил российский президент.
- 13 сентября. Телеканал Russia Today показывает большое интервью с Петровым и Бошировым. На вопрос о том, что они делали в Солсбери, оба ответили, что ездили туда как туристы посмотреть на кафедральный собор. То, что они ездили в Солсбери дважды – 3 и 4 марта, они объяснили тем, что 3 марта город был "завален снегом" и они не смогли там гулять, а на следующий день погода улучшилась (снимки с камер наблюдения, опубликованные британской полицией, опровергают слова о "заваленном снегом" Солсбери). Главный редактор RT Маргарита Симоньян не стала спрашивать, почему у ее собеседников были куплены билеты из Лондона в Москву на два рейса подряд – вечерний 4 марта и ночной 5 марта (об этом еще 5 марта написала "Фонтанка"). На вопрос о том, чем они зарабатывают на жизнь, Петров и Боширов заявили, что "торгуют спортивным питанием" и работают в "фитнес-индустрии".
- 14 сентября. Расследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider публикуют полученные из неназванных источников документы о выдаче Петрову и Боширову внутренних российских паспортов. На документах есть штамп "Сведений не давать", телефонный номер, предположительно относящийся к Хорошевскому району Москвы (там расположена штаб-квартира Главного управления Генштаба, бывшего ГРУ), и пометка "с.с.", которую авторы публикации трактуют как аббревиатуру "совершенно секретно". Bellingcat и The Insider публикуют также выписку из системы регистрации на рейс, в которой есть последние три цифры номеров загранпаспортов Петрова и Боширова – 294 и 297, то есть они отличаются всего на три цифры (остальные цифры в номерах паспортов совпадают, соответствующий документ есть в распоряжении Радио Свобода).
- 15 сентября. Журналисты дозваниваются по указанному в анкете телефонному номеру и подтверждают, что он принадлежит Министерству обороны.
- 20 сентября. Авторы публикации утверждают: все номеров паспортов Петрова и Боширова, кроме трех последних, совпадают с номером паспорта россиянина Эдуарда Широкова (Шишмакова), которого власти Черногории считают сотрудником ГРУ и организатором неудавшегося государственного переворота в стране. В публикациях Bellingcat и The Insider также приводятся полученные из неназванных источников данные о других зарубежных поездках Петрова и Боширова – в Лондон, Женеву, Париж, Амстердам и другие западноевропейские города. Также делается предположение, что именно Петров и Боширов являются двумя россиянами, арестованными и высланными из Нидерландов в начале 2018 года за попытку несанкционированного доступа к швейцарской химической лаборатории в городе Шпиц.
- 25 сентября. ФСБ фактически подтверждает подлинность данных о паспортах Петрова и Боширова, сообщая, что ищет виновников их утечки.
- 2 октября. Радио Свобода и Bellingcat удается обнаружить на фотографии стенда "Выпускники - герои" в Дальневосточном общевойсковом командном училище снимок Анатолия Чепиги. Человек на нем похож на "Руслана Боширова".
- 6 октября. Расследовательская группа "Conflict Intelligence Team" публикует копию водительских прав, выданных в 2009 году на имя Анатолия Владимировича Чепиги в Хабаровске. Человек на фотографии также похож на "Руслана Боширова".
- 8 октября. Bellingcat и "Инсайдер" сообщают, что настоящее имя "Александра Петрова" - Александр Мишкин, военный врач и сотрудник ГРУ, и публикуют копию первой страницы паспорта Мишкина.