Экипаж МКС вернулся на Землю с образцами обшивки "Союза"

Спускаемый аппарат российского космического корабля "Союз МС-09" приземлился утром 20 декабря в Казахстане. На его борту находятся трое членов экипажа Международной космической станции — космонавт Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серена Ауньон и астронавт Европейского космического агентства Александер Герст.

Российский космонавт доставил на Землю контейнеры с пробами из отверстия корабля "Союз " и образцы герметика, взятыми во время выхода в открытый космос 11 декабря. Ранее российские агентства со ссылкой на источники сообщали, что эти образцы будут исследованы в лабораториях ФСБ, а результаты могут быть засекречены.

Отверстие в обшивке бытового отсека корабля “Союз МС-09” диаметром около 1,5 миллиметров было обнаружено в августе, когда экипаж заметил незначительную утечку воздуха со станции и начал искать ее причину. Отверстие заделали герметиком. В России выдвигалось несколько версий появления дыры, в том числе, что ее могли просверлить члены экипажа. Сейчас предполагается, что отверстие было сделано на Земле, затем заделано герметиком, а после того как корабль оказался в космосе, дало утечку воздуха. Не исключалось, что кто-то сделал дыру по ошибке, затем в испуге заделал её.