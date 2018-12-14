"ИФ": Исследование продырявленной обшивки МКС могут засекретить

Образцы продырявленной обшивки Международной космической станции, вырезанные российскими космонавтами во время выхода в космос 11 декабря, будут исследованы в лабораториях ФСБ, результаты могут быть засекречены, сообщают российские агентства со ссылкой на неназванные источники.

Отверстие в в обшивке бытового отсека корабля “Союз МС-09” диаметром около 1,5 миллиметров было обнаружено в августе, когда экипаж заметил незначительную утечку воздуха со станции и начал искать ее причину. Отверстие заделали герметиком.

В России выдвигалось несколько версий появления дыры, в том числе, что ее могли просверлить члены экипажа. Выдвигалось даже экзотическое предположение, что американские астронавты якобы хотели ускорить отправку корабля на землю.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявляет, что преднамеренное воздействие сейчас рассматривается как единственная возможная причина появления отверстия, производственный брак исключён.

Сейчас предполагается, что отверстие было сделано на Земле, затем заделано герметиком, а после того как корабль оказался в космосе, дало утечку воздуха. Не исключалось, что кто-то сделал дыру по ошибке, затем в испуге заделал ее.

"Интерфакс" приводит слова неназванного источника, что "во время выхода в открытый космос российские космонавты с ювелирной точностью отрезали части микрометеоритной защиты, которые будут доставлены на Землю для дальнейшего исследования криминалистами. Они содержат достаточно информации для расследования, включая следы от сверла".

Агентство также утверждает, что общественность о результатах исследования образцов могут не проинформировать, но партнерам по МКС эти результаты передадут. Ожидается, что исследование образцов будет завершено до конца декабря.

ТАСС, также ссылаясь на неназванный источник, утверждает, что образцы, взятые с МКС, после возвращения "Союза" с орбиты 20 декабря будут переданы в лабораторию ФСБ – для химического анализа, поскольку в ракетно-космической отрасли "нет лабораторий с достаточным уровнем компетенций и технического оснащения для проведения таких исследований". Агентство цитирует источник: эксперты попытаются "определить во взятых пробах наличие герметика или клея, отличного от того, которым заделали отверстие космонавты 30 августа".