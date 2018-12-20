Путин отменил ограничения для политических беженцев

Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ограничения на предоставление политического убежища иностранцам.

Так, признаны устаревшими ограничения для тех, кто преследовался в родной стране за действия, которые в России признаны преступлениями, для осужденных или находящихся под следствием в России, и тех, у кого два гражданства. Новый указ разрешает предоставлять убежища представителям стран "с развитыми и устоявшимися демократическими институтами в области защиты прав человека". Закрытый список этих стран ежегодно составляет МИД России. Указом президента такая обязанность отменена. Кроме того, теперь попросить политическое убежище имеют права те, кто не может или не хочет возвращаться в свою родную страну по экономическим причинам, голода, эпидемии или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что решения о выдаче политического убежища будут приниматься индивидуально, в каждом конкретном случае с учетом государственных интересов.

18 декабря Государственная дума приняла в третьем чтении поправки к закону "О гражданстве РФ", который позволяет некоторым категориям иностранцев получить российский паспорт в упрощенном порядке. В первую очередь, законопроект поможет решить вопрос о предоставлении российского гражданства беженцам с Украины.



