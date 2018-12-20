Одиннадцать вопросов Радио Свобода Владимиру Путину

Вот некоторые из вопросов, которые редакция Русской службы Радио Свобода хотела бы адресовать президенту России на сегодняшней пресс-конференции:

1. В сентябре Вы предложили российским гражданам Александру Петрову и Руслану Боширову, подозреваемым по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, самим прийти к журналистам и дать интервью, поскольку "так будет всем лучше". Эти двое так и сделали – дали интервью телеканалу RT, а потом пропали. Но к ним есть еще вопросы. Как утверждают авторы независимых расследований об отравлении Скрипалей, на самом деле за личностями Боширова и Петрова скрывались офицеры спецслужб Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Известны ли Вам эти имена и фамилии? Спрашивали ли Вы у руководства спецслужб, известно ли им о таких людях? Что Вы думаете о провале ГРУ, которое допустило легкое разоблачение по открытым данным своих агентов? Не могли бы Вы на этой пресс-конференции еще раз обратиться к этим двоим с поручением дать еще одно интервью?

2. На Украине находятся в заключении десятки россиян, которых Киев готов обменять на содержащихся в российских тюрьмах украинских граждан. Следите ли Вы за их судьбой? Что делаете для их скорейшего освобождения? Почему у арестованных в ходе боевого столкновения в Керченском проливе украинских военных моряков нет статуса военнопленных?

3. Из-за аннексии Крыма, конфликта на востоке Украины и отравления семьи Скрипалей Россия оказалась под санкциями со стороны ЕС и США. Что Вы намерены сделать, чтобы нормализовать отношения с этими странами, в частности, с США?

4. Почему Ваша личная жизнь - полностью закрытая тема, в отличие от большинства ведущих политиков мира?

5. Почему Вы отказываетесь публично называть оппозиционного политика Алексея Навального по имени?

6. В 2015 году Вы на заседании Валдайского клуба заявили, что СССР распался из-за несостоятельности политической и экономической системы. Сейчас, когда по данным социологов (опросы Левады-центра), число россиян, скучающих по временам СССР достигло максимума за 10 лет (66 процентов населения) - считаете ли Вы, что политическая и экономическая система в России, которой Вы руководите почти 20 лет, состоятельнее, чем была в Союзе? Если да, то почему в стране так много ностальгирующих?

7. Вы часто стали говорить об использовании ядерного оружия. Многим это напоминает советское время, когда дети росли в страхе смерти в ядерной войне. Ваши близкие боятся ядерной войны или готовы погибнуть за Россию и уверены, что попадут в рай? Вам не кажется, что регулярные заявления о новых образцах оружия и увеличении военного бюджета - путь к войне, а не к миру?

8. С 2019-го возраст выхода на пенсию в России начнут постепенно повышать. В мае и декабре 2013 года Вы дважды называли такое решение "нецелесообразным" – на заседании правительства и на конференции ОНФ. А в 2005-м на "Прямой линии" заявили: "Пока я президент, такое решение принято не будет". В 2005 Вы не предполагали, что останетесь во главе страны настолько долго? Или неверно оценили экономическую ситуацию? Как сегодня себя чувствует президент, который не сдержал слово?

9. ФСБ, которая ведет следствие, официально заявила, что 75-летний физик Виктор Кудрявцев, (который всю жизнь работал сначала на СССР, потом на Россию), виновен в госизмене. Кудрявцев с июля в СИЗО "Лефортово", ему отказывают в свиданиях с женой – после того как он отказался дать показания на своего коллегу и ученика Романа Ковалева. Более 100 тысяч подписей граждан в защиту Виктора Кудрявцева ничего не значат для следствия, которое еще до суда вынесло приговор. ФСБ преследует ученых, которым за 70 – физик Виктор Кудрявцев не единственный. ФСБ провоцирует подростков на яко бы создание экстремистской организации "Новое величие". Десятки подростков пострадали за участие в мирных акциях и за репосты в соцсетях. Помещен под арест 77-летний правозащитник Лев Пономарев за организацию общественной акции. Его даже не отпустили на прощание с главой МХГ Людмилой Алексеевой. Что Вы думаете о таких подходах российских правоохранительных органов и спецслужб – фабриковать и раздувать дела против стариков и детей?

10. Чему Вас научила Людмила Алексеева?

11. Кто Вам идейно и духовно ближе – Иосиф Сталин или Александр Солженицын?