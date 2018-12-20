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live Пресс-конференция Путина

Пресс-конференция 2017 года

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В полдень по московскому времени началась очередная ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Она станет 14-й: Путин проводит такие мероприятия с 2001 года и сделал только четыре пропуска, три во время президентства Дмитрия Медведева и еще один в 2005 году.

По подсчетам сайта “Открытые медиа” на основе данных госзакупок, пресс-конференция обошлась бюджету в 60,6 миллиона рублей, большая часть этой суммы пошла на строительство декораций. На сумму в 2,4 миллиона рублей накормят 1702 аккредитованных журналиста – это рекорд по числу участников.

На первой пресс-конференции Путина в 2001 году было всего около 400 журналистов, которые успели задать 22 вопроса за 1 час 35 минут. Это было самое короткое из подобных мероприятий, после 2002 года общение Путина с прессой не длилось меньше 2 часов (а с 2004 года – даже трех), рекорд по продолжительности был достигнут в 2008 году – 4 часа 40 минут. Тогда же прозвучало больше всего вопросов – 106, их задали 80 журналистов.

До 2008 года пресс-конференция Путина проходила в Круглом зале Кремля, после 2012-го для нее стали арендовать помещение Дома международной торговли. В этом году его аренда обошлась примерно в 16 миллионов рублей.

Традиционно часть участников пресс-конференции пытаются привлечь внимание пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова большими плакатами или необычным костюмам. Без плакатов в этот раз кремлевская администрация попросила обойтись, зато журналистов в традиционных и необычных нарядах в фойе Дома международной торговли собралось уже много.

На пресс-конференции присутствует журналист русской службы Радио Свобода.

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Песков передает слово "нашим китайским коллегам". Агентство Синьхуа: как вы оцениваете изменения в Китае, а еще торговый оборот растет, довольны ли вы развитием отношений?

Путин: у нас в районе 100 миллиардов долларов товарооборот, это хорошо, но это все из-за наших замечательных отношений. "Мы решили все проблемы, которые достались нам со времен Советского Союза". Вместе оздоровляем международную обстановку. Для Китая важна стабильность и прогнозируемость, "включая кадровую составляющую".

Челябинск: утилизация мусора. Инудстрии и бытовой культуры нет. "Коллега дома сортирует, и у нее вся квартира заставлена пакетами с мусором". Почему нельзя использовать мировой опыт?

Путин: все просто, мы десятилетиями сбрасывали мусор в ямы, а производство растет, так что мусора все больше. В Тихом океане мусорный остров размером с Францию. А нам нужно ликвидировать незаконные свалки и выстроить индустрию. Коллега ваша молодец, но государство долно создать условия. Международный опыт в лучших вариантах надо использовать. Вот экологи и граждане возражают против мусоросжигательных заводов - это потому что заводы плохие, вон в Токио в центре города сжигают, запах нет. Вот и нам так надо.

Путин обратил внимание на табличку "КГБ и дети". "Все мы дети КГБ, только жизнь нас воспитала по-разному", - объясняет журналист. Он говорит, что высок запрос на социальную справедливость и многие ностальгируют по СССР. Возможна ли реставрация социализма?

Путин: в том виде, в котором вы имеете в виду - нет, только элементы. Это всегда связано с расходами, которые превышают доходы, и ведет к тупику. Но экономику нужно "социализировать", мы это и делаем, "на это и направлены наши нацпроекты".

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