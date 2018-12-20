Песков передает слово "нашим китайским коллегам". Агентство Синьхуа: как вы оцениваете изменения в Китае, а еще торговый оборот растет, довольны ли вы развитием отношений?
Путин: у нас в районе 100 миллиардов долларов товарооборот, это хорошо, но это все из-за наших замечательных отношений. "Мы решили все проблемы, которые достались нам со времен Советского Союза". Вместе оздоровляем международную обстановку. Для Китая важна стабильность и прогнозируемость, "включая кадровую составляющую".
Челябинск: утилизация мусора. Инудстрии и бытовой культуры нет. "Коллега дома сортирует, и у нее вся квартира заставлена пакетами с мусором". Почему нельзя использовать мировой опыт?
Путин: все просто, мы десятилетиями сбрасывали мусор в ямы, а производство растет, так что мусора все больше. В Тихом океане мусорный остров размером с Францию. А нам нужно ликвидировать незаконные свалки и выстроить индустрию. Коллега ваша молодец, но государство долно создать условия. Международный опыт в лучших вариантах надо использовать. Вот экологи и граждане возражают против мусоросжигательных заводов - это потому что заводы плохие, вон в Токио в центре города сжигают, запах нет. Вот и нам так надо.
Путин обратил внимание на табличку "КГБ и дети". "Все мы дети КГБ, только жизнь нас воспитала по-разному", - объясняет журналист. Он говорит, что высок запрос на социальную справедливость и многие ностальгируют по СССР. Возможна ли реставрация социализма?
Путин: в том виде, в котором вы имеете в виду - нет, только элементы. Это всегда связано с расходами, которые превышают доходы, и ведет к тупику. Но экономику нужно "социализировать", мы это и делаем, "на это и направлены наши нацпроекты".
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