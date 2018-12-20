В полдень по московскому времени началась очередная ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Она станет 14-й: Путин проводит такие мероприятия с 2001 года и сделал только четыре пропуска, три во время президентства Дмитрия Медведева и еще один в 2005 году.

По подсчетам сайта “Открытые медиа” на основе данных госзакупок, пресс-конференция обошлась бюджету в 60,6 миллиона рублей, большая часть этой суммы пошла на строительство декораций. На сумму в 2,4 миллиона рублей накормят 1702 аккредитованных журналиста – это рекорд по числу участников.

На первой пресс-конференции Путина в 2001 году было всего около 400 журналистов, которые успели задать 22 вопроса за 1 час 35 минут. Это было самое короткое из подобных мероприятий, после 2002 года общение Путина с прессой не длилось меньше 2 часов (а с 2004 года – даже трех), рекорд по продолжительности был достигнут в 2008 году – 4 часа 40 минут. Тогда же прозвучало больше всего вопросов – 106, их задали 80 журналистов.

До 2008 года пресс-конференция Путина проходила в Круглом зале Кремля, после 2012-го для нее стали арендовать помещение Дома международной торговли. В этом году его аренда обошлась примерно в 16 миллионов рублей.

Традиционно часть участников пресс-конференции пытаются привлечь внимание пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова большими плакатами или необычным костюмам. Без плакатов в этот раз кремлевская администрация попросила обойтись, зато журналистов в традиционных и необычных нарядах в фойе Дома международной торговли собралось уже много.

На пресс-конференции присутствует журналист русской службы Радио Свобода.