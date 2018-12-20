Александр Роднянский спродюсирует сериал про порноиндустрию

Украинский и российский кинопродюсер Александр Роднянский снимет сериал о международной порноиндустрии. Режиссером и сценаристом проекта назначен лауреат Каннского кинофестиваля Корнел Мундруцо. Об этом сообщает компания Роднянского AR Content.

События сериала будут проходить в Будапеште, который, по мнению создателей проекта, считается центром мировой порноиндустрии. Картина расскажет об актрисах, режиссерах, продюсерах фильмов и других людях, работающих на съемках порнофильмов. "Этот бизнес основан на эксплуатации женского тела, и мы хотим рассказать, как меняется эта индустрия сегодня, во времена фундаментального изменения отношения к женщине", – заявил Роднянский.

Предыдущие картины, спродюсированные Роднянским, "Нелюбовь" и "Левиафан", и снятые режиссером Андреем Звягинцевым, были номинированы на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Продюсер неоднократно работал над голливудскими проектами.