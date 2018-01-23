Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" номинирован на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщается в Твиттере Американской академии кинематографических искусств.

Также в список вошла "Фантастическая женщина" чилийского режиссера Себастиана Лелио и венгерская лента "О теле и душе" Ильдико Эньеди. Ливан представит Зиад Дуэри и его фильм "Оскорбление", а Швецию – лента "Квадрат" Рубена Эстлунда.

В начале января "Нелюбовь" номинировали на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), которую вручат 18 февраля.

Ранее лента Звягинцева о семье, у которой пропал ребенок, получила множество российских и зарубежных наград, в том числе приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля.