Путин в теплом пузыре. Эфир в 19:05

Владимир Путин познает Россию исходя из "папочек", которые ему приносят. Можно ли такой "папочкой" считать журналистов, которые общались с ним на пресс-конференции? Ежегодное шоу с президентом РФ в главной роли комментируют аналитик фонда Карнеги Андрей Колесников и участник мероприятия журналист Роман Цимбалюк (Украина). Ведущая Елена Рыковцева.

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