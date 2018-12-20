Суд присяжных оправдал заведующую химико-аналитической лабораторией пензенского НИИ сельского хозяйства Ольгу Зеленину по делу о контрабанде 42 тонн кондитерского мака. Об этом сообщила из зала Брянского областного суда, где рассматривалось дело, журналист Александра Быкова.

В 2011 году Зеленина дала экспертное заключение о низком содержании наркотических веществ в 42 тоннах пищевого мака, задержанных на брянской таможне. Экспертиза была проведена по просьбе бизнесмена, заподозренного в контрабанде наркотиков под видом ввоза пищевых продуктов.

В Федеральной службе по контролю наркотиков утверждали, что биолог не провела соответствующей экспертизы, а руководство НИИ не давало ей права проводить исследования по наркотической тематике. Гособвинение считало, что выводы учёной были сделаны с целью развала результатов оценки, сделанной экспертами, привлечёнными ФСКН.

Эксперт в 2012 году была арестована в Пензе и заключена под стражу в Москве. Она провела в СИЗО больше месяца, после чего суд освободил под подписку о невыезде в Москве.

Дело против Зелениной вызвало резкую критику российского научного сообщества. В 2012 и 2018 году подписи в поддержку биолога собирало Общество научных работников, обращение в поддержку Зелениной в Генпрокуратуру отправлял президент РАН Александр Сергеев, статья о её истории выходила в авторитетном научном журнале Nature.