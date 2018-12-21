Роскомнадзор начинает проверку ресурсов Би-би-си в интернете и телеканала BBC World News. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Ведомство собирается выяснить, не противоречат ли материалы изданий российскому законодательству.

В сообщении Роскомнадзора говорится, что проверка – это ответная реакция на действия Лондона в отношении телеканала RT.

Британский регулятор Ofcom проверил 10 программ RT, выходившие в эфир в марте-апреле 2018 года. Нарушения были найдены в семи из них. 20 декабря Ofcom заявил, что журналисты прокремлевского издания нарушают правила вещания. В частности, RT обвинили в отсутствии объективности при освещении дела об отравлении Скрипалей, а также событий на Украине и в Сирии.

Пока никаких санкций к телеканалу не применялось. Среди возможных мер регулятора – принуждение RT к поправкам эфира, штраф или отмена лицензии на вещание. Представители RT отметили, что “разочарованы” решением Ofcom.