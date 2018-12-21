Первый канал потребовал заблокировать трансляцию Навального с пресс-конференции Путина

Первый канал потребовал от Youtube заблокировать запись прямой трансляции канала Алексея Навального с ежегодной пресс-конференцией Владимира Путина. Об этом политик рассказал в своём телеграм-канале.

Поводом для блокировки, по словам Навального, стало заявление о нарушении авторских прав канала. В трансляции была показана ведущая Мария Ким, задававшая вопрос президенту. У канала есть авторские права на лицо и голос ведущей.

По словам Навального, трансляция была заблокирована. На момент написаная новости трансляция была доступна на его канале.

Владимир Путин провел большую пресс-конференцию с российскими и иностранными журналистами 20 декабря. Текстовая трансляцию мероприятия велась на сайте Радио Свобода.