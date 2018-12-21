Из "китовой тюрьмы" в Приморье пропали три маленькие белухи

Из бухты Средняя в Приморье, где, по данным экологов, содержатся косатки и белухи, пропали три самых маленьких белухи. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете. Следователи считают, что животные уплыли. Экологи уверены, что белухи погибли.

По словам главы региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрия Лисицына, пропавшие животные – это детёныши, у которых нет зубов и которые должны питаться молоком матери. "Это те самые маленькие и самые худые особи, которых выявили в "китовой тюрьме" во время первой проверки с участием общественников", – отметил эколог. Он считает, что белушата погибли, а их оформили как сбежавших. Даже если они уплыли, они не выживут без матери, добавил Лисицын.

В конце октября активисты Гринпис России рассказали, что в бухте Средней содержатся 11 детёнышей краснокнижных косаток и 90 белух, выловленных в российских водах для незаконной продажи в Китай. Коммерческая добыча дельфинов в России запрещена законом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконном вылове млекопитающих. Суд наложил на них арест. Из-за тесноты вольеров в бухте Средняя зоозащитники называют их "китовой тюрьмой" и утверждают, что млекопитающие могут не пережить зиму, если их не отпустят на волю.