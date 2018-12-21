Счета активиста штаба Навального арестовали после иска прокуратуры

Судебные приставы заблокировали по иску прокуратуры банковские счета Дениса Михайлова, координатора петербургского штаба оппозиционера Алексея Навального. Об этом активист рассказал на YouTube-канале штаба.

По словам Михайлова, кроме того, что все его банковские карты заблокированы, а на балансе отрицательная сумма с шестью нулями, суд может также принять и другие меры, например запретить ему выезд за границу.

14 декабря прокуратура Санкт-Петербурга подала иск на 11 миллионов рублей к координатору местного штаба Навального и пресс-секретарю движения "Весна". От Дениса Михайлова и Богдана Литвина требуют возместить ущерб, который якобы был нанесён городу во время протестной акции 5 мая "Он нам не царь". В ведомстве заявляют, что Михайлов и Литвин были организаторами акции, участники которой якобы нанесли ущерб зеленым насаждениям города на 10 миллионов 953 тысячи рублей. Прокуратура попросила арестовать имущество активистов.

Как рассказал сам Михайлов Радио Свобода, никаких уведомлений о судебном постановлении об аресте всех банковских карт и вкладов, а также недвижимости ни он, ни Богдан Литвин не получали. Единственным подтверждением ареста, наложенного на счета и имущество, является сведения в банковском приложении Дениса, из которых видно, что сумма на счете – минус почти 11 миллионов рублей, а также полученные утром смс-сообщения об аресте счетов. Денис Михайлов возмущен тем, откуда взялась такая гигантская сумма за поврежденные кусты и цветы – по его словам, в госзакупках указана их цена – около 3,5 миллионов рублей, но эту сумму умножили на 3 из-за того, что все это росло на территории Александровского сада – памятника федерального значения.

Богдан Литвин уже отсидел в этом году 105 суток за организацию несогласованных акций и заплатил штраф 300 000 рублей, он предполагает, что в Петербурге отрабатывается новая технология удушения оппозиции – огромными денежными взысканиями.