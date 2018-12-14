К активистам Навального подали иск на 11 миллионов рублей

Прокуратура Санкт-Петербурга подала иск на 11 миллионов рублей к координатору местного штаба оппозиционера Алексея Навального и пресс-секретарю движения "Весна". От Дениса Михайлова и Богдана Литвина требуют возместить ущерб, который якобы был нанесён городу во время протестной акции 5 мая.

Прокуратура попросила арестовать имущество активистов. В ведомстве заявляют, что Михайлов и Литвин были организаторами митинга. По мнению прокуратуры, участники акции нанесли ущерб зеленым насаждениям города на 10 миллионов 953 тысячи рублей.

5 мая в 27 российских городах прошли акции "Он нам не царь", организованные Алексеем Навальным и его сторонниками. Митингующие выступили против инаугурации президента России Владимира Путина. По данным "ОВД-Инфо", всего на них было задержано около 1600 человек.