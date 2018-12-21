Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Суд приговорил к условному сроку создателя паблика “Мужское государство”

Улица в Нижнем Новгороде

Смотреть комментарии

Советский районый суд Нижнего Новгорода приговорил к двум годам лишения свободы условно создателя паблика “Мужское государство” в социальной сети "ВКонтакте" Владислава Позднякова. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на пресс-службу суда.

Поздняков был признан виновным в возбуждении ненависти к женщинам. Полиция задержала его в конце сентября по обвинению в мелком хулиганстве, позднее против него было возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды.

“Мужское государство” — закрытая группа сторонников патриархата в ВК, в которой по состоянию на осень 2018 года состояли более 150 тысяч подписчиков. Четверых сторонников “Мужского государства” в Хабаровске, судят за организацию экстремистского сообщества.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG