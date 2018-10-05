“145 дней борьбы, но цель так и не достигнута”

Добрый день!
Норвежский Нобелевский комитет удостоил премии мира хирурга Дени Муквеге и бывшую пленницу ИГИЛ Надию Мурад – за их борьбу против применения сексуального насилия в качестве оружия во время войн и вооруженных конфликтов. Дени Муквеге из Демократической республики Конго помог тысячам женщин, ставших жертвами групповых изнасилований, и признан крупнейшим специалистом в области лечения гинекологических травм. Надия Мурад провела несколько месяцев в плену ИГИЛ в качестве секс-рабыни и, сбежав, сумела рассказать всему миру о насилии над женщинами в ИГИЛ и планомерном уничтожении езидов – религиозного меньшинства в Ираке. Ненобелевские новости такие:
- Украинский режиссер Олег Сенцов вынужденно прекращает голодовку с сегодняшнего дня под угрозой насильственного кормления в условиях реанимации. Он держал голодовку 145 дней.
- В Ингушетии продолжаются акции протеста в связи с передачей земель Чечне. Митингующие требуют отставки Юнус-Бека Евкурова.
- В России заводят все новые уголовные дела по “экстремистской” 282-й статье УК. Ее смягчение в Госдуме начнут обсуждать в понедельник.
- В Южной Корее еще один экс-президент получил длительный срок, в Китае пропал президент Интерпола.
“Возможно, он не выйдет из голодовки и умрет”
ФСИН России в пятницу утром объявила, что украинский кинорежиссер Олег Сенцов принял решение прекратить голодовку. Несколькими часами позже адвокат Сенцова Дмитрий Динзе обнародовал письмо кинорежиссера, в котором тот объясняет, что вынужден отказаться от голодовки под угрозой насильственного кормления в условиях реанимации, и пояснил, что ФСИН сделала свое объявление, подслушав разговор Сенцова с адвокатом.
По словам Динзе, у Сенцова произошли изменения во внутренних органах – печени, почках, кишечнике и сердце, поэтому выход из голодовки представляет не меньшую угрозу для его жизни, чем ее продолжение: “Возможно, он не выйдет из голодовки и умрет от сопутствующих болезней. Все под вопросом”, – сказал адвокат. Начиная голодовку, Олег Сенцов требовал освобождения всех украинских политзаключенных в России.
Экстремизм и бытовуха
- В Саратове против создателя ВК-паблика “Мужское государство” возбуждено уголовное дело по статье 282 за разжигание вражды и ненависти к женщинам. Симметричное дело о возбуждение вражды и ненависти к мужчинам ранее было заведено в Омске.
- В Иркутске за оскорбление чувств верующих судят анархиста Дмитрия Литвина, причем судят в закрытом режиме.
- Родители обвиняемых по делу о создании “экстремистских сообществ” “Сеть” и “Новое величие” в конце октября проведут шествие в Москве. Будут требовать прекращения уголовных дел. Что переживают родители, можно почувствовать из интервью с Дмитрием Павликовым – отцом Анны Павликовой (“Новое величие”). Но есть в этом разговоре и поразительная деталь: следствие не рассчитывало на то, что родители Павликовой получат доступ к ее переписке и смогут сами оценить, какую роль в организации “экстремистов” сыграл подсаженный к ним фсбшник. Просто не подумали, что сим-карта 17-летней девочки будет оформлена на мать.
- А бытовуха такая. Жителя Сочи Вахтанга Езугбая арестовали на пять суток за попытку задать вопрос мэру города. Вернее, официально арестовали его за мелкое хулиганство, а вопрос он свой так и не задал, потому что мэр посоветовал ему “задавать вопросы в Абхазии” и подозвал стоявшего рядом казака.
Республика чечено-ингушей
На митинге в столице Ингушетии Магасе собирают подписи за отставку главы республики Юнус-Бека Евкурова и ингушского правительства. На площади находятся около десяти тысячи человек. Здесь детали происходящего в республике.
Объяснить кардинальную важность административной границы между Ингушетией и Чечней пока никому не удалось – складывается впечатление, что дело все же в общем недовольстве бесправием: "Двадцать лет стабильности в стране, а мы никак не можем почувствовать себя полноценными гражданами. Надо служить – служим. Надо умирать – умираем. В Сирию – в Сирию. К черту на куличики во благо России – ради бога. Но уважьте и наши права!” – сказали в Магасе корреспондентам “Би-би-си”.
Что мы знаем о России
Независимый “Левада-центр” зафиксировал на уходящей неделе значительное падение доверия к Путину, в пятницу последовали откровения от государственных социологов. По данным ФОМ, рейтинг “Единой России” упал до исторического минимума (31%). ВЦИОМ, в свою очередь, объявил, что 47% российской молодежи ничего не знают о сталинских репрессиях.
В этом власти им, надо сказать, помогают. Читайте монолог Сергея Колтырина – директора музея в Карелии, отвечавшего за сохранность захоронений жертв репрессий в урочище Сандармох. На уходящей неделе его арестовали по обвинению в педофилии. По той же статье обвиняют и Юрия Дмитриева, нашедшего эти захоронения в 1990-х годах. В дополнение по теме:
- Замечательный фоторепортаж Амоса Чаппла с крайнего Севера, куда он съездил посмотреть, что осталось от сталинской Трансполярной магистрали, на строительстве которой массово умирали осужденные. (Спойлер: почти ничего).
- Разговор Татьяны Вольтской с петербургскими историками о делах расстрелянных ленинградских поэтов.
Как поколение Путина в целом воспринимает Россию, рассказывается здесь.
Коротко о далеких и близких странах
- Индия покупает у России комплексы С-400, несмотря на угрозы санкций США.
- Бывший президент Южной Кореи Ли Мён Бак получил 15 лет тюрьмы и многомиллионный штраф за коррупцию. Интересно в этой новости то, что все главы этой страны после ухода от власти попадают под суд. Удивительно, что каждый раз находятся новые кандидаты на эту должность.
- Президент Интерпола, бывший китайский высокопоставленный чиновник Мен Хонвей исчез в Китае.
- В эти выходные Пекин, Пхеньян и Сеул посетит госсекретарь США, а в американском Сенате, скорее всего, утвердят кандидатуру Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда США.
- От кибератак сегодня отдохнем, хотя Германия поддержала обвинения, выдвинутые против России в четверг. Что будет за это России, объясняется здесь (спойлер: ничего).
- На предстоящих выходных в Латвии пройдут парламентские выборы, в Бразилии – президентские, а в Румынии состоится двухдневный референдум о конституционном запрете на гей-браки. Зачем вообще понадобилось решать этот частный вопрос на референдуме и почему голосование длится два дня, хорошо объясняется здесь (англ.).
Много ссылок с видео-бонусом
- История. Статья Альбрехта Буркхардта “Истоки возникновения Grand Tour” из сборника “Идеал воспитания дворянства в Европе: XVII–XIX века” о том, как путешествие стало учебным форматом, а опыт — единственным способом познания мира. Или отрывок из книги Ольги Тогоевой “Дела плоти. Интимная жизнь людей Средневековья в пространстве судебной полемики”, посвященный странному обычаю брать в мужья или жены преступников, приговоренных к смертной казни.
- Социоантропологическое. Разговор с социологом Кириллом Титаевым о том, как оценивается безопасность городов. К 25-летию противостояния Ельцина и Верховного совета – интереснейший материал о связанных с этими событиями народных мемориалах.
- Русское бедное. На уходящей неделе было объявлено о закрытии “Журнального зала” – сайта, на котором удобным образом аккумулировались все публикации, выходящие в сохранившихся с советских времен “толстых журналов” и в появившихся с тех пор новых, но тоже толстых. Здесь и здесь литераторы, редактора, писатели и прочие пролетарии умственного труда объясняют, какая это катастрофа.
- Литературное. Отрывок из книги культуролога Ирины Каспэ “В союзе с утопией” об утопии в творчестве братьев Стругацких или рассказ о визите швейцарского писателя Кристиана Крахта в Москву в 2001 году, изложенный им в тексте “Первый конец веревки” (книга “Карта мира”), и краткий комментарий издателя Михаила Котомина к этой заметке.
- Видеобонус. Курс лекций литературоведа Александра Жолковского “Как работает литература”. Интересный, как всегда у Жолковского, хотя многие наверняка предпочли бы прочитать бумажку, по которой он эти лекции читает.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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