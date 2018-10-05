“145 дней борьбы, но цель так и не достигнута”

Добрый день!

Норвежский Нобелевский комитет удостоил премии мира хирурга Дени Муквеге и бывшую пленницу ИГИЛ Надию Мурад – за их борьбу против применения сексуального насилия в качестве оружия во время войн и вооруженных конфликтов. Дени Муквеге из Демократической республики Конго помог тысячам женщин, ставших жертвами групповых изнасилований, и признан крупнейшим специалистом в области лечения гинекологических травм. Надия Мурад провела несколько месяцев в плену ИГИЛ в качестве секс-рабыни и, сбежав, сумела рассказать всему миру о насилии над женщинами в ИГИЛ и планомерном уничтожении езидов – религиозного меньшинства в Ираке. Ненобелевские новости такие:

Украинский режиссер Олег Сенцов вынужденно прекращает голодовку с сегодняшнего дня под угрозой насильственного кормления в условиях реанимации. Он держал голодовку 145 дней.

В Ингушетии продолжаются акции протеста в связи с передачей земель Чечне. Митингующие требуют отставки Юнус-Бека Евкурова.

В России заводят все новые уголовные дела по “экстремистской” 282-й статье УК. Ее смягчение в Госдуме начнут обсуждать в понедельник.

В Южной Корее еще один экс-президент получил длительный срок, в Китае пропал президент Интерпола.

“Возможно, он не выйдет из голодовки и умрет”

ФСИН России в пятницу утром объявила, что украинский кинорежиссер Олег Сенцов принял решение прекратить голодовку. Несколькими часами позже адвокат Сенцова Дмитрий Динзе обнародовал письмо кинорежиссера, в котором тот объясняет, что вынужден отказаться от голодовки под угрозой насильственного кормления в условиях реанимации, и пояснил, что ФСИН сделала свое объявление, подслушав разговор Сенцова с адвокатом.

По словам Динзе, у Сенцова произошли изменения во внутренних органах – печени, почках, кишечнике и сердце, поэтому выход из голодовки представляет не меньшую угрозу для его жизни, чем ее продолжение: “Возможно, он не выйдет из голодовки и умрет от сопутствующих болезней. Все под вопросом”, – сказал адвокат. Начиная голодовку, Олег Сенцов требовал освобождения всех украинских политзаключенных в России.

Экстремизм и бытовуха

В Саратове против создателя ВК-паблика “Мужское государство” возбуждено уголовное дело по статье 282 за разжигание вражды и ненависти к женщинам . Симметричное дело о возбуждение вражды и ненависти к мужчинам ранее было заведено в Омске.

. Симметричное дело о возбуждение вражды и ненависти к мужчинам ранее было заведено в Омске. В Иркутске за оскорбление чувств верующих судят анархиста Дмитрия Литвина, причем судят в закрытом режиме.

судят анархиста Дмитрия Литвина, причем судят в закрытом режиме. Родители обвиняемых по делу о создании “экстремистских сообществ” “Сеть” и “Новое величие” в конце октября проведут шествие в Москве. Будут требовать прекращения уголовных дел. Что переживают родители, можно почувствовать из интервью с Дмитрием Павликовым – отцом Анны Павликовой (“Новое величие”). Но есть в этом разговоре и поразительная деталь: следствие не рассчитывало на то, что родители Павликовой получат доступ к ее переписке и смогут сами оценить, какую роль в организации “экстремистов” сыграл подсаженный к ним фсбшник. Просто не подумали, что сим-карта 17-летней девочки будет оформлена на мать.

в конце октября проведут шествие в Москве. Будут требовать прекращения уголовных дел. Что переживают родители, можно почувствовать из интервью с Дмитрием Павликовым – отцом Анны Павликовой (“Новое величие”). Но есть в этом разговоре и поразительная деталь: следствие не рассчитывало на то, что родители Павликовой получат доступ к ее переписке и смогут сами оценить, какую роль в организации “экстремистов” сыграл подсаженный к ним фсбшник. Просто не подумали, что сим-карта 17-летней девочки будет оформлена на мать. А бытовуха такая. Жителя Сочи Вахтанга Езугбая арестовали на пять суток за попытку задать вопрос мэру города. Вернее, официально арестовали его за мелкое хулиганство, а вопрос он свой так и не задал, потому что мэр посоветовал ему “задавать вопросы в Абхазии” и подозвал стоявшего рядом казака.

Республика чечено-ингушей

На митинге в столице Ингушетии Магасе собирают подписи за отставку главы республики Юнус-Бека Евкурова и ингушского правительства. На площади находятся около десяти тысячи человек. Здесь детали происходящего в республике.

Объяснить кардинальную важность административной границы между Ингушетией и Чечней пока никому не удалось – складывается впечатление, что дело все же в общем недовольстве бесправием: "Двадцать лет стабильности в стране, а мы никак не можем почувствовать себя полноценными гражданами. Надо служить – служим. Надо умирать – умираем. В Сирию – в Сирию. К черту на куличики во благо России – ради бога. Но уважьте и наши права!” – сказали в Магасе корреспондентам “Би-би-си”.

Что мы знаем о России

Независимый “Левада-центр” зафиксировал на уходящей неделе значительное падение доверия к Путину, в пятницу последовали откровения от государственных социологов. По данным ФОМ, рейтинг “Единой России” упал до исторического минимума (31%). ВЦИОМ, в свою очередь, объявил, что 47% российской молодежи ничего не знают о сталинских репрессиях.

В этом власти им, надо сказать, помогают. Читайте монолог Сергея Колтырина – директора музея в Карелии, отвечавшего за сохранность захоронений жертв репрессий в урочище Сандармох. На уходящей неделе его арестовали по обвинению в педофилии. По той же статье обвиняют и Юрия Дмитриева, нашедшего эти захоронения в 1990-х годах. В дополнение по теме:

Замечательный фоторепортаж Амоса Чаппла с крайнего Севера, куда он съездил посмотреть, что осталось от сталинской Трансполярной магистрали, на строительстве которой массово умирали осужденные. (Спойлер: почти ничего).

Разговор Татьяны Вольтской с петербургскими историками о делах расстрелянных ленинградских поэтов.

Как поколение Путина в целом воспринимает Россию, рассказывается здесь.

Коротко о далеких и близких странах

Индия покупает у России комплексы С-400, несмотря на угрозы санкций США.

покупает у России комплексы С-400, несмотря на угрозы санкций США. Бывший президент Южной Кореи Ли Мён Бак получил 15 лет тюрьмы и многомиллионный штраф за коррупцию. Интересно в этой новости то, что все главы этой страны после ухода от власти попадают под суд. Удивительно, что каждый раз находятся новые кандидаты на эту должность.

Ли Мён Бак получил 15 лет тюрьмы и многомиллионный штраф за коррупцию. Интересно в этой новости то, что все главы этой страны после ухода от власти попадают под суд. Удивительно, что каждый раз находятся новые кандидаты на эту должность. Президент Интерпола, бывший китайский высокопоставленный чиновник Мен Хонвей исчез в Китае .

. В эти выходные Пекин, Пхеньян и Сеул посетит госсекретарь США, а в американском Сенате, скорее всего, утвердят кандидатуру Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда США.

От кибератак сегодня отдохнем, хотя Германия поддержала обвинения, выдвинутые против России в четверг. Что будет за это России, объясняется здесь (спойлер: ничего).

сегодня отдохнем, хотя Германия поддержала обвинения, выдвинутые против России в четверг. Что будет за это России, объясняется здесь (спойлер: ничего). На предстоящих выходных в Латвии пройдут парламентские выборы, в Бразилии – президентские, а в Румынии состоится двухдневный референдум о конституционном запрете на гей-браки. Зачем вообще понадобилось решать этот частный вопрос на референдуме и почему голосование длится два дня, хорошо объясняется здесь (англ.).

Много ссылок с видео-бонусом

История. Статья Альбрехта Буркхардта “Истоки возникновения Grand Tour” из сборника “Идеал воспитания дворянства в Европе: XVII–XIX века” о том, как путешествие стало учебным форматом, а опыт — единственным способом познания мира. Или отрывок из книги Ольги Тогоевой “Дела плоти. Интимная жизнь людей Средневековья в пространстве судебной полемики”, посвященный странному обычаю брать в мужья или жены преступников, приговоренных к смертной казни.

Социоантропологическое. Разговор с социологом Кириллом Титаевым о том, как оценивается безопасность городов. К 25-летию противостояния Ельцина и Верховного совета – интереснейший материал о связанных с этими событиями народных мемориалах.

Русское бедное. На уходящей неделе было объявлено о закрытии “Журнального зала” – сайта, на котором удобным образом аккумулировались все публикации, выходящие в сохранившихся с советских времен “толстых журналов” и в появившихся с тех пор новых, но тоже толстых. Здесь и здесь литераторы, редактора, писатели и прочие пролетарии умственного труда объясняют, какая это катастрофа.

Литературное. Отрывок из книги культуролога Ирины Каспэ “В союзе с утопией” об утопии в творчестве братьев Стругацких или рассказ о визите швейцарского писателя Кристиана Крахта в Москву в 2001 году, изложенный им в тексте “Первый конец веревки” (книга “Карта мира”), и краткий комментарий издателя Михаила Котомина к этой заметке.

Видеобонус. Курс лекций литературоведа Александра Жолковского “Как работает литература”. Интересный, как всегда у Жолковского, хотя многие наверняка предпочли бы прочитать бумажку, по которой он эти лекции читает.

Искренне Ваши,

Семь Сорок