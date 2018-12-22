"Я продала квартиру, чтобы помогать животным". История зооспасительницы

Ирина Евдокимова живет в Самаре в срубовом доме со своими друзьями: у нее 24 собаки и 20 кошек. И 35 уличных собак Ирина опекает. Несколько лет назад она продала квартиру, приобрела этот дом и немало денег потратила на то, чтобы выкупать у отловщиков обреченных на гибель собак. Поначалу справлялась сама, теперь пенсии не хватает, и иногда Ирина обращается за помощью в своем блоге "ВКонтакте", ей привозят еду для животных или переводят средства. Себя и своих единомышленников Ирина называет зооспасателями.

Более десяти лет в России не могли принять закон "Об ответственном обращении с животными", в него внесли 300 поправок, и до сих пор существуют депутаты и чиновники, уверенные, что у животных никаких прав нет и они должны рассматриваться как вещь, принадлежащая человеку, который волен делать с ними что угодно. Зоозащитники пикетировали Госдуму, даже объявляли голодовки, и вот в самом конце декабря 2018 года закон был принят во втором и третьем чтении и прошел (не без проблем) одобрение в Совете Федерации.

Будет ли закон работать и что изменится после его одобрения Владимиром Путиным?

Два часа дня: Ирина накормила своих собак и кошек, они отдыхают после обеда, и мы можем поговорить.

– 35 собак вы опекаете на улице – это условная цифра? Одна убежала, другая прибежала…

– Нет, я их всех знаю, и они меня все знают. Я подъезжаю на машине, и они выходят. Не просто выходят, они вальсы танцуют, когда я приезжаю. Радуются, лижут руки.

– А где они живут?

– На закрытой стоянке, я отвезла туда поддоны, соорудила им будки. Потихонечку тех, кто не социализирован, пытаюсь социализировать. Пять уличных собак простерилизовала. Финансы поют романсы, но, что могу, пытаюсь делать. Была стоянка, завели красивого щеночка, девочку. Она начала рожать. А куда щенков девать? Да ладно, пусть бегают. Я им говорила: "Давайте я вам помогу простерилизовать". – "Ты что, дура? Пусть они живут своей жизнью". Знаете, какой парадокс получается, когда мы просим простерилизовать, люди крутят пальцем у виска: вы ненормальные. А когда мы заступаемся за животных, нам говорят: вы очеловечили их. А может, их очеловечили те, кто говорят "пусть они размножаются"? Почему они должны размножаться? Они не люди, они никому в этом обществе не нужны.

– Первая собака какая у вас была?

Чем больше я занималась животными, тем больше понимала, что у них есть душа

– У нас в доме всегда были животные. Мне родители взяли маленькую белую болоночку, а дворник ее прибил кирпичом. А зооспасением я занялась, встретив на дороге замечательного человека, Ирину Блинову, которая руководит приютом. Это был 2007 год. Чем больше я занималась животными, тем больше понимала, что у них есть душа. Потом, когда у меня на руках было уже четыре собаки, я продала квартиру и купила частный дом. Где две, там и три, где три, там и четыре, а где четыре, думаю, что и пятую можно взять. Я и с 25 справляюсь, это не проблема. Они у меня живут в доме, спят на подушках, я им стелю матрасы на полу, кто-то с кем-то играет, кто-то кого-то не любит. У меня есть Гром, старенький алабай, ему 10 лет будет скоро, его любят все, я его называю Дедушка Гром. Он старший, а самый младший, если нахулиганит, прячется именно за него. У нас очень хорошая атмосфера, все дружные. Если и бывают небольшие стычки, то только из-за косточки. Поэтому я стараюсь костями не кормить, а варить каши. Да, я ушла из зоны комфорта, продала квартиру для того, чтобы помочь животным. К сожалению, больше 25 собак взять не могу, территория ограниченная.

– А собаки с кошками как?

– Отлично. У меня алабай спит вместе с кошкой.

– Люди, по вашим наблюдениям, становятся добрее по отношению к животным?

Человеку настолько мало места, что все ему стали мешать. А как мы мешаем животным, никто никогда не задумывался

– Знаете, обычно люди берут собачку, и она для них, к сожалению, как живая игрушка. Вот я отдаю собаку, а потом звонят: "Заберите ее, она не играет с моим ребенком". Или "ребенку она не нравится". Безответственное отношение именно потому, что родители не объясняют детям, что это живое, что нужно ухаживать. Я как-то подсчитала – и по опросам, и своих знакомых спрашивала. Получается, что 30% населения за животных, 30% против, не любят категорически. А все остальные относятся так: животных убивать нельзя, но на улицах города они бы тоже не хотели их видеть. Даже птицы им стали мешать! Человеку настолько мало места, что все ему стали мешать. А как мы мешаем животным, никто никогда не задумывался.

– Вам помогает кто-нибудь?

– Благодаря интернету появились соратники. Есть люди, которые тебя понимают, с кем можно поговорить, какое-то успокоение находишь. Люди, имеющие животных, гуляют друг с другом, таким образом знакомятся. Мне помогают две молодые пары: обе в этом году расписались, и все любят животных. Это людей тоже объединяет. Для семейной жизни это много значит.

– А соседи?

Чем больше царь-батюшка говорит, что у нас все сладко и хорошо, тем жестче и тяжелее жить в России становится

​– Соседи меня терпят. Кто-то рад животным, кто-то не рад. Кто-то ко мне прислушивается, а кто-то говорит: "Ты ненормальная стала". Сейчас вообще у нас в стране не знание людьми управляет, а мнение, "я считаю". А ведь человек не образован, неграмотен. Люди книг не читают, сидят в интернете и играют в игры сутками. Начинаешь им рассказывать, говорят: "Да, может быть, ты права". У меня два участка. На одном кошки живут, там старенький домик. Там соседи благодарные, потому что моя собачка охраняет кошек и соседей заодно. Она лает, а у соседей раньше все вытаскивали. Новый закон прописывает, что за животными надо убирать, я каждый день за ними убираю. Зимой это сложнее, потому что замерзает все в снегу, а так я каждый день беру веник, совок, пакеты мусорные и убираюсь.

– Нравится вам новый закон?

​– Приятно, что закон есть, но слова – это еще не дело. Наш царь-батюшка говорит красиво, а спать жестко. Это во всём буквально. Чем больше он говорит, что у нас все сладко и хорошо, тем жестче и тяжелее жить в России становится. Главное в том, будет ли закон работать на местном уровне? Федералы приняли, фундамент заложили, а дальше – кто как хочет, так и действует. У нас в области обещали приют, обещали, обещали, землю так и не дали, прошел чемпионат мира, всё и стихло. Проблема основная именно на местном уровне. Есть 245-я статья (статья УК "Жестокое обращение с животными". – Прим. ред.), приняли ее, а дальше что? Полиция не работает. У нас вьетнамцы убивали собак, был видеоотчет о том, что животные содержались в ужасных условиях и ужасно убивались. А полиция не стала ничего делать, дело закрыли. Вьетнамец не убивал полгода, а уже полтора года опять убивает.

– И продает мясо?

Я вам говорю, что в этом доме убивают животных, идите и докажите мне, что их не убивают

​– Продает мясо на рынке. В 2016 году он вынес и в открытую сказал: "Да, это собака". Я 11 спасла, а 12-ю спасти не успела, он ее убил, пока полиция ехала. А может быть, полиция специально его предупредила. Раньше ему поставляла собак служба отлова, сейчас она поменялась. У нас тогда были номера машин, свидетели. Я лично написала заявление в полицию, видеофиксация была полицейская. А на брифинге в УВД сказали: нет доказательств. А какие еще нужны доказательства? Почему я должна выполнять работу полиции? Я вам говорю, что в этом доме убивают животных, идите и докажите мне, что их не убивают.

– А как сейчас действует служба отлова?

​– Она располагается на территории приюта – это вообще недопустимо. Больные животные и здоровые содержатся все вместе. Никаких видеоотчетов никогда не было. Поймали 10 собак, покажите нам, должен быть сайт – сегодня поймали таких-то. Приютами должны заниматься только те люди, которые любят животных, и те, кто знает, как это делать, а не те, кто стремится заработать деньги. К сожалению, сейчас люди пытаются на этом заработать. У нас открывается масса передержек, которые берут по 200 рублей за животное. Что там с животными происходит? У нас зло спряталось за добрые дела. Есть люди, которые наживаются на животных. Нет человека, который отконтролирует, куда деньги уходят, и некуда пожаловаться. Обязательно должен быть человек при полиции, который будет отслеживать, заниматься проблемами животных. У нас есть две бабушки, которые просто котятам головы отрезают, а кошек прокалывают палками. А участковый говорит: мы ничего сделать не можем.

– Понятно, что содержать 25 собак в доме – недешево. Лекарства, еда… Как вы справляетесь?

У нас в стране почему-то зло побеждает добро. Не знаю почему

​– Во-первых, я беру все на базах, пытаюсь найти самое дешевое. Животные все социализированы, все послушные, очень умные. Мне достаточно просто сказать "на место". У меня три комнаты в доме: одни – в одной комнате, другие – в другой, третьи по будкам, они сами все расходятся. Для животных, которые на улице, я беру коробки с едой или кастрюли, отвожу, они по времени все знают.

– Сколько денег уходит на одну собаку?

– Зависит от того, здоровое животное или больное. На 60 животных у меня уходит 60–70 тысяч в месяц. Это я покупаю все самое дешевое, и иногда еще привозят продукты: плюс еще 10 тысяч. Где-то 1000–1500 на собаку в месяц. Есть еще две бабушки, которые сами на свою пенсию содержат 12 животных. Мне что привозят, я с ними делюсь.

– Помогает вам государство?

Я продала квартиру и спасала собак от отлова несколько лет

​– Нет, только люди. Я не могу обратиться к государству, не могу зарегистрировать приют, потому что у меня будут нарушены санитарные нормы. Неважно, что у меня на участке чистота и порядок, обязательно из ста соседей один найдется, кто будет против, а если против – начнутся жалобы. У нас в стране почему-то зло побеждает добро. Не знаю почему.

– Вам переводят средства благодаря тому, что вы пишете "ВКонтакте" или еще где-то?

– Мне очень тяжело писать посты, я не умею писать. Я побираюсь всего три года, а до этого содержала всех своих животных, их было 40, сама. Продала квартиру, деньги пустила на эту благотворительность. Сейчас пишу только в "ВКонтакте", больше физически нигде не успеваю. Нужно помыть кастрюли, накормить, купить, там пробки, сейчас вообще Новый год, пока доехала, купила, два часа из жизни ушло. Позавчера волонтер позвонила: собака бездомная родила. "Она не встает. Машины нет, ты поможешь?" Я оделась, поехала. Уехала в 12, приехала в 6 вечера, потому что собаку оперировали, там был плод. Собаку деть некуда, отвезли ее в гараж. Я будки сделала из поддонов, три поддона взяла, шуруповерт у меня есть, я на саморезы посадила, закрепила. Постелила им матрасы. Все сама, все одна, помогать некому.

– Вы выкупали собак у отловщиков?

Не понимаю, как можно любить Бога и ненавидеть то, что он создал

​– Я продала квартиру и спасала собак от отлова несколько лет. Бессмысленно деньги выкинуты, жалею об этом. Не о том, что спасла, а о том, что нерационально их использовала. Надо было что-то построить, когда продала квартиру, было бы больше пользы. Я платила ловцам, они в одном месте ловили, в другом выпускали, а потом собак или травили, или они погибали. Очень много ловят домашних животных. Проблема отлова заключается в том, что диких животных они поймать не могут, а ловят именно тех, которые социализированы и не представляют опасности для людей. Сейчас соседи выкинули двух собак. И за это никто не отвечает. Собаки страдают, люди недовольны, но люди почему-то не винят тех, кто бросил, а винят собак. А почему не несет ответственность тот, кто бросил? Если собака ему не нужна, значит, он должен ее пристроить в приют. Сейчас все ценности подменены. Мамы, которые детей воспитывают, говорят: "Не трогай эту псину, она тебя укусит". Ты скажи: "Сынок, дочь, давай покормим собачку". Достань кусочек хлеба, возьми сосиску с собой на всякий случай. Ни одна собака не укусит, если ее кормят. Собаки понимают, что ты приходишь с добром. В Рождество, Крещение все обращаются к Богу, но до какой степени божьи дети всем мешают! Ведь собаки, кошки даны Богом свыше. А бабушка, которая вышла из церкви, говорит: "Не корми этих кошек здесь". А я не понимаю, как можно любить Бога и ненавидеть то, что он создал.