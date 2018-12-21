Британский министр обороны: Чёрное море – не собственность России

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил в ходе визита на Украину, что Чёрное море не принадлежит России, и в знак поддержки Украины в противостоянии с Москвой Британия направила в Чёрное море военный корабль.

Уильямсон выступил в пятницу в Одессе – крупнейшем порту Украины, ставшем главной базой военно-морских сил страны после аннексии Крыма.

Министр подчеркнул, что Чёрное море представляет собой международные воды, сообщает Reuters.

Британский разведывательный корабль HMS Echo вошёл в акваторию Чёрного моря три дня назад. Он оснащён аппаратурой для сбора данных.

Министр обороны Великобритании посещает Украину на фоне обострения ситуации вокруг Керченского пролива и Азовского моря. В конце ноября Россия захватила в Чёрном море недалеко от Керченского пролива три украинских военных корабля. Их экипаж был арестован, моряков обвинили в нарушении российской границы. Украина обвинила Россию в агрессии и призвала НАТО направить корабли в Чёрное и Азовское море. Страны Запада потребовали от России освободить моряков и обеспечить свободу судоходства.

В пятницу появились сообщения о маневрах российских военных кораблей в районе Керченского пролива. По сообщению командования российского Черноморского флота, подводные лодки начали учения у берегов Крыма.