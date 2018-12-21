Вступили в силу санкции Евросоюза в отношении России

Санкции Европейского союза в отношении России из-за конфликта на востоке Украины вступили в силу. Они продлены до 31 июля 2019 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского Совета.

Ранее европейские чиновники, заявили, что Москва не показала прогресса в вопросе выполнения Минских соглашений, а также поддержала проведение выборов на подконтрольных сепаратистам территориях. Голосование прошло в нарушение украинских законов.

Санкции Евросоюза действуют в отношении России с 2014 года. Ограничительные меры ввели в связи с аннексией Крыма и поддержкой Россией сепаратистов в Донбассе. Ограничения продлевают каждые полгода. Санкционные списки периодически пополняются и уточняются.

Россия участие в конфликте на востоке Украины отрицает, а присоединение Крыма называет "восстановлением исторической справедливости".