Генассамблея ООН не приняла резолюцию РФ по договору о ракетах

Генеральная ассамблея ООН не приняла предложенную Россией резолюцию по Договору о ракетах средней и меньшей дальности. Против документа, в частности, проголосовали США, Украина, страны Евросоюза, Турция и Израиль. Поддержали резолюцию Китай, Иран, Сирия и некоторые страны Латинской Америки.

В документе отмечалось, что действия, идущие вразрез с договором, должны рассматриваться как угроза мировой безопасности.

Первый раз Москва хотела внести резолюцию на рассмотрение Генассамблеи ООН в октябре. Тогда первый комитет не стал рассматривать документ. 17 декабря стало известно, что Россия вновь внесёт резолюцию в Генассамблею.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности подписали США и СССР в 1987 году. Документ запрещает сторонам разрабатывать и иметь на вооружении ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5,5 тысяч километров.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из Договора, обвинив Москву в его нарушении. Генеральный секретарь НАТО поддержал США в вопросе о выходе из ДРСМД. Российские власти называли "шантажом" решение США и пригрозили "ответными мерами военно-технического характера".

