Прах Андрея Битова сегодня будет захоронен в Санкт-Петербурге

Прах писателя Андрея Битова будет захоронен в субботу в Санкт-Петербурге на Шуваловском кладбище. В этот же день литературная общественность города проведет вечер памяти литератора в Музее Владимира Набокова на Большой Морской, сообщает ТАСС со ссылкой на президента фонда "Живая классика" Марину Смирнову.

Андрей Битов завещал похоронить его на Шуваловском кладбище, где покоятся его родители.

Битов – один из основателей Русского ПЕН-центра. Он автор романов "Пушкинский дом", "Улетающий Монахов", трилогии "Оглашенные", сборников стихов "Дерево", "В четверг после дождя", сценариев к фильмам "В четверг и больше никогда", "Закрытие сезона", "Три дня и два года" и других. О его кончине стало известно 3 декабря.