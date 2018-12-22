В Вашингтоне объявлен "шатдаун" – частичное закрытие правительства

Американским законодателям не удалось прийти к компромиссу о финансировании федерального правительства. Как сообщил "Голос Америки", "возникла ситуация частичного закрытия федерального правительства – "шатдаун". Законодателям не удалось договориться о финансировании строительства стены на границе с Мексикой, на чём настаивает президент Дональд Трамп.

Палата представителей приняла соответствующий законопроект. Конгрессмены прекратили работу немногим ранее 19 часов в пятницу.

Сенат должен был утвердить бюджет, предложенный Палатой представителей. Однако сторонникам строительства стены не удалось получить необходимого количества голосов, и заседание было окончено около восьми часов вечера.

Обе палаты планируют возобновить работу в полдень субботы 22 декабря. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконелл дал понять, что переговоры будут продолжены.

Лидер демократического меньшинства Чак Шумер заявил газете The Washington Post, что демократы открыты для обсуждения, однако не одобрят никакого дополнительного финансирования для строительства стены.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что будет горд взять на себя ответственность за закрытие правительства, если Конгресс не выделит средств на строительство стены. В пятницу утром он написал в «Твиттере», что ответственность за «шатдаун» несут демократы.