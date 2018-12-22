Члена Союза писателей Латвии, писателя-фантаста Николая Гуданца нашла в картотеке агентов КГБ, опубликованных на 20 декабря Национальным архивом Латвии. Он объяснил в фейсбуке, как там оказался.

Согласно данным в карточке агента, Гуданец был завербован в 1982 году пятым отделом КГБ Латвийской ССР, занимавшегося борьбой с идеологическими диверсиями. Гуданец признался, что в 1982 году был завербован КГБ и примерно раз в полгода по просьбе КГБ давал характеристики на знакомых. По его словам, на момент вербовки он уже ненавидел советскую власть и КГБ, старался никому не навредить и рассказывал о знакомых в лучшем свете — “хоть в ЦК [компартии] принимай”.

Писатель сказал, что надеялся впоследствии написать книгу, в которой ему бы пригодились знания о приёмах и методах работы КГБ. Весной 1991 года, рассказывает он, спецслужба впервые дала ему задание, поручив внедриться в Русскую общину Латвии. Он не стал этого делать, в августе того же года Латвия провозгласила свою независимость.

Гуданец говорит, что чувствовал себя некомфортно из-за сотрудничества, и на момент подписки “был дураком” и не понимал, что “с дьяволом нельзя играть в его игры”. Сейчас он сожалеет о своём решении. “Даже через 27 лет я чувствую себя так, слово в дерьмо окунулся”, — резюмирует он.

Под записью Гуданца в фейсбуке развернулась дискуссия о возможности сотрудничать со спецслужбами — часть читателей выступают в поддержку писателя, принимая его раскаяние, часть напоминает ему об опыте людей, отказывавшихся сотрудничать с КГБ в любом виде.

Национальный архив Латвии выложил в сеть документы КГБ на основании поправок к так называемому закону о КГБ, предполагающих публикацию архивов советской спецслужбы.

Всего в агентурной картотеке 10 612 карточек. Помимо прочего, в ней нашлись карточки на имя предстоятеля Латвийской православной церкви митрополита Александра (Кудряшова), капитана сборной СССР по баскетболу Валдиса Валтерса, бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эигимса, художника Майи Табака и в прошлом самого богатого человека Латвии Александра Лавента. Там же — совладелец британского футбольного клуба “Блэкпул” Валерий Белоконь и бывший премьер-министр страны Ивар Годманис.

На официальном сайте указывается, что публикуемая картотека предоставляет очень ограниченные аналитические возможности, так как не содержит оперативных дел и других материалов, которые планируется обнародовать в мае следующего года.

Только полные материалы могут дать ответ на вопрос о степени реального сотрудничества предполагаемых агентов с советской спецслужбой.