Директор разведки США: РФ, Китай и Иран вмешивались в выборы-2018

Ряд иностранных государств, в том числе Россия, Китай и Иран, пытались оказать влияние на предвыборную кампанию в США в 2018 году. Об этом заявил директор Национальной разведки США Дэн Коутс.

Он подчеркнул, что у американских спецслужб нет доказательств того, что иностранные государства получили доступ к системам для голосования. Оценка возможного влияния усилий иностранных государств на итоги голосования не входит в компетенцию спецслужб - говорится в отчёте, который Коутс направил на имя президента Догальда Трампа.

Коутс не привел подробностей действий России и других стран, отметив, однако, что речь идёт прежде всего об информационных кампаниях, направленных на Соединенные Штаты с целью продвижения "стратегических интересов" этих стран.

Ранее о том, что Россия пыталась вмешиваться в выборы в США в нынешнем году, заявил министр обороны Джеймс Мэттис, недавно объявивший о скором уходе в отставку. Мэттис тогда дал понять, что действия России не возымели никакого эффекта.

В 2018 году в Соединенных Штатах проходили так называемые промежуточные выборы - избиралась Палата предствителей и часть Сената. На выборах в нижнюю палату Конгресса успеха добились демократы, а в Сенате большинство сохранили республиканцы.

Разведсообщество США едино во мнении, что Россия осуществляла масштабную кампанию по вмешательству в выборы президента США в 2016 году. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует предполагаемое российское вмешательство, заочно прдъявил обвинения ряду россиян - в том числе сотрудникам военной разведки и так называемой "фабрики Интернет-троллей". В Москве всё это время отрицают вмешательство российских властей в выборы в США.