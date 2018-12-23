Генассамблея ООН осудила Россию за нарушения прав человека в Крыму

Генеральная Ассамблея ООН в субботу приняла резолюцию о ситуации с правами человека в аннексированном Россией Крыму и Севастополе.

Документ, текст которого был предложен Украиной, поддержали 67 стран, в том числе США и страны ЕС. 27 делегаций голосовали против – среди них Россия, Белоруссия, Китай, Сирия, Сербия, Венесуэла. 70 стран воздержались.

В резолюции осуждается как нарушение прав человека на полуострове, так и "незаконное установление Россией законов, юрисдикции и управления" в Крыму.

Подобные резолюции одобрялись Генеральной Ассамблеей ООН и в прежние несколько лет после аннексии Крыма. Отличие нынешней резолюции в том, что в ней названы имена украинских граждан Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усейна Куку, арестованных и осуждённых российскими властями и находящихся в заключении.

"Генассамблея выражает глубокую обеспокоенность сообщениями о том, что с 2014 года власть России использует пытки для получения поддельных показаний в политически мотивированных преследованиях, включая дело украинского режиссера Олега Сенцова", – говорится, в частности, в резолюции. В ней также содержится призыв к российским властям соблюдать так называемые Правила Нельсона Манделы –минимальные стандартные правила обращения с заключёнными.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин назвал документ "сугубо антироссийским, фальшивым, лукавым и бессмысленным по своему содержанию".

Ранее Генеральная Ассамблея приняла резолюцию против милитаризации Крыма.

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в отличие от решений Совета Безопасности, носят рекомендательный характер.

Россия в 2014 году аннексировала Крым. Украина, страны ЕС и США считают полуостров оккупированной украинской территорией.