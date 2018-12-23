Суд в Лондоне отказался экстрадировать россиянина из-за дела "Сети"

Высокий суд Лондона отказался экстрадировать бизнесмена Алексея Шматко в Россию. Суд в своём решении, принятом на этой неделе, пришёл к выводу, что в случае экстрадиции Шматко может оказаться в условиях, которые нарушают статьи Европейской конвенции по правам человека - о запрете пыток и бесчеловечного обращения и о праве на справедливое судебное разбирательство.
В мотивировочной части решения суд напомнил об обвиняемых по делу так называемого террористического сообщества "Сеть" Дмитрие Пчелинцеве и Илье Шакурском. Они неоднократно заявляли о пытках в пензенском следственном изоляторе №1, в котором содержались. Алексей Шматко также является уроженцем Пензы и содержался в том же СИЗО. Более того, оба уголовных дела вёл следователь ФСБ Валерий Токарев - именно его Пчелинцев и Шакурский назвали ответственным за пытки.
В решении лондонского суда также приводятся свидетельства адвоката из Пензы о переполненных камерах изолятора и плохих бытовых условиях.
- В 2010 году Алексей Шматко получил условный срок по делу о мошенничестве в крупном размере. Бизнесмен утверждал, что его избивали и пытали в пензенском СИЗО, а следователь ФСБ Токарев был причастен к этому.
- Впоследствии против Шматко возбудили ещё одно уголовное дело - о мошенничестве в особо крупном размере. По словам бизнесмена, дело открыли после его отказа отдать долю в своём бизнесе высокопоставленному сотруднику ФСБ.
- В 2011 году Шматко покинул Россию, а спустя три года попросил политическое убежище в Великобритании.
- В 2015 году Шматко рассказал о своём деле в интервью Радио Свобода: "По моим наблюдениям роль ФСБ просто чудовищна, ФСБ контролирует буквально все. На каждом крупном предприятии есть куратор от ФСБ".
- Осенью 2017 года в Пензе арестовали семерых анархистов и антифашистов, которых объединяло увлечение страйкболом. В начале 2018 года в Санкт-Петербурге были отправлены под стражу ещё двое. По версии следствия, молодые люди создали некую подпольную организацию "Сеть" и планировали "раскачать народные массы", устроив теракты во время выборов президента России и чемпионата мира по футболу.
- В пензенском СИЗО №1 оказались четверо обвиняемых. Трое из них - Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский и Арман Сагынбаев - сообщили о пытках током в подвале следственного изолятора. Пчелинцев рассказывал, что дать признательные показания его принуждал лично следователь Токарев. В случае признания вины, он обещал обвиняемому поменять статью "создание террористического сообщества" на менее тяжкую - "участие в террористическом сообществе". По словам Пчелинцева, у него не было возможности посоветоваться с адвокатом и из-за "угрожающей обстановки" он был вынужден оговорить себя.
- В следственном комитете отказались возбудить дело против следователя по этой информации. Однако в начале декабря военный следственный отдел по Пензенскому гарнизону отменил это решение и вернул материалы на проверку.
- 20 декабря члены Совета по правам человека на традиционной ежегодной встрече с Владимиром Путиным рассказали президенту о пытках, применённых сотрудниками ФСБ к обвиняемым по делу "Сети", которое правозащитники считают сфабрикованным. Путин заявил, что ознакомился с делом буквально перед встречей и что у обвиняемых нашли самодельное взрывное устройство, два пистолета, гранаты и карабин. При этом он пообещал разобраться в деле более тщательно.
- Позже к президенту обратились родители обвиняемых. Они назвали Путина "своей последней надеждой на справедливое разбирательство" и попросили дать полномочия изучить все материалы дела независимому от спецслужб эксперту - члену Совета по правам человека и бывшему следователю по особо важным делам Евгению Мысловскому.
- Обращение родителей к Владимиру Путину перенаправили "для ответа по существу" в ФСБ, так как "решение поставленного ими вопроса входит в компетенцию" именно этого ведомства.
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