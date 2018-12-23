Суд в Лондоне отказался экстрадировать россиянина из-за дела "Сети"

Высокий суд Лондона отказался экстрадировать бизнесмена Алексея Шматко в Россию. Суд в своём решении, принятом на этой неделе, пришёл к выводу, что в случае экстрадиции Шматко может оказаться в условиях, которые нарушают статьи Европейской конвенции по правам человека - о запрете пыток и бесчеловечного обращения и о праве на справедливое судебное разбирательство.

В мотивировочной части решения суд напомнил об обвиняемых по делу так называемого террористического сообщества "Сеть" Дмитрие Пчелинцеве и Илье Шакурском. Они неоднократно заявляли о пытках в пензенском следственном изоляторе №1, в котором содержались. Алексей Шматко также является уроженцем Пензы и содержался в том же СИЗО. Более того, оба уголовных дела вёл следователь ФСБ Валерий Токарев - именно его Пчелинцев и Шакурский назвали ответственным за пытки.

В решении лондонского суда также приводятся свидетельства адвоката из Пензы о переполненных камерах изолятора и плохих бытовых условиях.