В Британии с двух человек сняли обвинения по делу о дронах

В Британии на свободу без предъявления обвинений отпущены задержанные ранее два человека, которых подозревали в причастности к появлению дронов над лондонским аэропортом Гатвик.

Из-за присутствия неопознанных беспилотников над взлётно-посадочной полосой работа аэропорта в среду и четверг была парализована более чем на сутки. Сообщается, что 47-летний мужчина и 54-летняя женщина, задержанные в пятницу, ответили на все вопросы следствия. "Они больше не являются подозреваемыми по делу о дронах в Гатвике", – заявил в воскресенье представитель полиции.

Таким образом, кто запускал беспилотники и с какой целью – остаётся неизвестным. При этом ранее сообщалось, что на поиски операторов дронов были брошены не менее двадцати подразделений полиции при поддержке армейских специалистов.

Второй по загруженности аэропорт Великобритании Лондон-Гатвик был закрыт на 33 часа вечером в среду, 19 декабря. Около 150 тысяч пассажиров не смогли вылететь или прилететь в Лондон, были отменены или перенаправлены более 1000 рейсов. В полиции заявляли, что инцидент с дронами никак не связан с терроризмом. Но министр транспорта Британии Крис Грейлинг назвал инцидент в аэропорту "новым видом атаки”.

Несколько британских медиа сообщили, что за инцидентом могут стоять экологические активисты. Однако ни одна группа экологов не взяла на себя ответственность за события в аэропорту и не выпустила сообщения о случившемся.