Полиция в Англии арестовала двух человек в связи с событиями в лондонском аэропорту Гатвик. Его работа была парализована больше чем на сутки из-за появления неопознанных беспилотников. На поиски операторов дронов были брошены не менее двадцати подразделений полиции при поддержке армейских специалистов. Имена арестованных не раскрываются, расследование ещё не закончено, сообщает CNN.

Второй по загруженности аэропорт Великобритании — был закрыт на 33 часа вечером в среду, 19 декабря. Около 150 тысяч пассажиров не смогли вылететь или прилететь в Лондон, были отменены или перенаправлены более 1000 рейсов. В полиции заявляли, что инцидент с дронами никак не связана с терроризмом. Но министр транспорта Британии Крис Грейлинг назвал инцидент в аэропорту "новым видом атаки”.

Несколько британских медиа сообщили, что за инцидентом могут стоять экологические активисты. Однако ни одна группа экологов не взяла на себя ответственность за события в аэропорту и не выпустила ни сообщения о случившемся.

Операторам дронов грозит до пяти лет тюрьмы за нарушение безопасности полётов.