Роскомнадзора не просил 20 миллиардов рублей на блокировку Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров отрицает намерения ведомства потратить в 2019 году 20 миллиардов рублей на новую технологию блокировок мессенджера Telegram. Ранее Русская служба Би-би-си сообщила о разработке ведомством абсолютно новой системы блокирования приложений.

Как сказал Жаров в интервью ТАСС, его ведомство не обращалось в министерство финансов ни за какой суммой на некие программы. При этом он отметил, что Роскомнадзор продолжает заниматься улучшением системы блокировок.

По информации источников Русской службы Би-би-си, испытания технологии "глубокого анализа пакетов" начались в августе этого года при участии ФСБ, Министерства цифрового развития и Роскомнадзора. Тесты проводились на сетях одной из российских телекоммуникационных компаний. В ноябре и декабре испытания провели в одном из городов-миллионников в Центральной России. Эта технология будет анализировать весь проходящий трафик у провайдера интернета. Система найдёт специфические пакеты, которые характерны только для конкретных сайтов и сервисов, и будет блокировать их.

13 апреля суд в Москве вынес решение о запрете Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Блокировки начались 16 апреля. Поскольку мессенджер стал использовать для их обхода серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.