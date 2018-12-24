Аэропорт Внуково получит имя Туполева, а Пулково - Достоевского

Организаторы конкурса "Великие имена России" подвели итоги второго тура голосования по выбору названий для пяти аэропортов страны. В первом туре сделать этого не удалось, потому что в этих городах победили названия, которые уже были выбраны для других аэропортов.



Согласно результатам второго тура интернет-голосования, аэропорт Архангельска получит имя писателя Федора Абрамова. Московский аэропорт Внуково будет назван в честь авиаконструктора Андрея Туполева. Петербургскому Пулково респонденты выбрали имя Федора Достоевского. Воздушная гавань в Пензе будет носить имя писателя Виссариона Белинского, а Нижневартовска – нефтяника Виктора Муравленко.

Во втором туре голосования приняли участие 690 тысяч человек.

Всего в рамках проекта "Великие имена России" были определены дополнительные имена для 46 аэропортов в 39 российских регионах .

В частности, московские аэропорты Шереметьево и Домодедово будут названы в честь Александра Пушкина и Михаила Ломоносова. Воронежскому аэропорту выбрали имя Петра I. Аэропорт Горно-Алтайска будет называться в честь художника Николая Рериха. Калининградский аэропорт, вокруг выбора имени для которого шла активная дискуссия, будет назван в честь императрицы Елизаветы Петровны. Она обогнала на десять тысяч голосов немецкого философа Иммануила Канта, который родился и умер в Кёнигсберге, нынешнем Калининграде. Омский аэропорт получил имя советского генерала и военного инженера Дмитрия Карбышева. Ранее жюри конкурса "Великие имена России" исключило из шорт-листа претендентов на название для омского аэропорта имя основателя панк-рок-группы "Гражданская оборона" Егора Летова. Он лидировал на первом этапе голосования. Мурманский аэропорт получит имя последнего русского императора Николая II, аэропорт Магадана назовут в честь актера и исполнителя песен Владимира Высоцкого, а воздушная гавань Петропавловска-Камчатского будет носить имя мореплавателя Витуса Беринга.



