Россияне назвали главным событием года открытие Крымского моста

Главными событиями уходящего года россияне назвали открытие Крымского моста, повышение пенсионного возраста и выборы президента. Таковы результаты опроса "Левада-центра".

Респонденты отвечали на вопрос: Какие из перечисленных событий уходящего 2018 года вы считаете важнейшими? 47 процентов россиян назвали открытие Крымского моста. На втором месте оказалась пенсионная реформа — её отметили 46 процентов. Выборы президента считает главным событием 37 процентов россиян. Далее идут чемпионат мира по футболу и пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове – 36 и 34 процента респондентов – соответственно. Менее 30 процентов назвали главным событием года конфликт с Украиной в Керченском проливе и военные действия в Сирии.

Лишь 7 процентов опрошенных сочли важным отравление в английском городе Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, еще меньше (6 процентов) - блокировку мессенджера Telegram в России. Только 5 процентов включили в число важных событий пытки в российских колониях, 4 процента— митинги в Ингушетии против изменения границы с Чечней, 3 процента — голодовку режиссера Олега Сенцова и 2 процента — суд над режиссером Кириллом Серебренниковым.

Согласно опросу социологов, почти для половины россиян 2018 год оказался тяжелее предыдущего.

