ЕС ввёл санкции в отношении 6 компаний, строивших мост в Крым

Евросоюз ввёл санкции в отношении шести российских компаний, связанных со строительством Крымского моста, соединяющего Россию с аннексированным полуостровом.

Из официального документа следует, что в санкционном списке оказались компании "Мостотрест" и "Стройгазмонтаж", в отношении которых ранее ввели санкции Соединённые штаты. Помимо них под ограничительные меры попали "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург", "Судостроительный завод "Залив", "Стройгазмонтаж – Мост" и акционерное общество "ВАД".

О том, что Евросоюз принял решение ввести санкции в отношении шести российских компаний, стало известно на позапрошлой неделе. Санкции предусматривают замораживание активов компаний и запрет на выдачу виз лицам и предприятиям, строившим 19-километровый мост, который открыли в мае этого года.

По мнению должностных лиц Евросоюза, строительство Россией моста в аннексированный Крым наносит ущерб территориальной целостности Украины.