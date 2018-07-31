Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

ЕС ввёл санкции в отношении 6 компаний, строивших мост в Крым

Открытие автомобильного движения по Крымскому мосту

Евросоюз ввёл санкции в отношении шести российских компаний, связанных со строительством Крымского моста, соединяющего Россию с аннексированным полуостровом.

Из официального документа следует, что в санкционном списке оказались компании "Мостотрест" и "Стройгазмонтаж", в отношении которых ранее ввели санкции Соединённые штаты. Помимо них под ограничительные меры попали "Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург", "Судостроительный завод "Залив", "Стройгазмонтаж – Мост" и акционерное общество "ВАД".

О том, что Евросоюз принял решение ввести санкции в отношении шести российских компаний, стало известно на позапрошлой неделе. Санкции предусматривают замораживание активов компаний и запрет на выдачу виз лицам и предприятиям, строившим 19-километровый мост, который открыли в мае этого года.

По мнению должностных лиц Евросоюза, строительство Россией моста в аннексированный Крым наносит ущерб территориальной целостности Украины.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG