Суд отказал в иске к директору ФСБ Александру Бортникову

Суд в Москве отклонил иск бывшего следователя Игоря Степанова к директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову из-за его интервью "Российской газете", в котором он назвал массовые расстрелы во время Большого террора в СССР "перегибами на местах". Об этом пишет "Коммерсантъ".

Бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры России требовал опровергнуть или доказать слова Бортникова. В суде Степанов представил документы о своих репрессированных родственниках — не менее 20 из них арестовали, сослали и расстреляли.

Судья отказалась вызывать Бортникова на заседание в качестве свидетеля. В редакции "Российской газеты", что в интервью приведено личное мнение Бортникова и привели статью Конституции, которая гарантирует свободу мысли и слова. На свою просьбу опубликовать в газете другую точку зрения Степанов также получил отказ.

В декабре 2017 года, перед 100-летием ЧК, Бортников дал большое интервью под названием "ФСБ расставляет акценты". В нём глава спецслужбы высказал мнение, что "чрезвычайные меры" были продиктованы чрезвычайностью ситуации. Бортников называет террор "перегибами", а среди жертв упоминает только сотрудников органов безопасности.

С критикой интервью Бортникова выступили академики Российской академии наук и правозащитники. Ученые обвинили главу ФСБ в оправдании репрессий.