"Иван Грозный" возвращается в Украину. Спецоперация ФБР

Власти США планируют вернуть Украине картину с изображением Ивана Грозного. Работа, написанная 107 лет назад художником Михаилом Паниным, пропала из Днепропетровского художественного музея во время оккупации города в 1941 году, а недавно была обнаружена в частном доме в штате Коннектикут в США.

Представители офиса генерального прокурора США заявили, что до 1941 года картина Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" была частью постоянной экспозиции художественного музея в Днепропетровске (сейчас город называется Днепр). В заявлении, опубликованном 21 декабря, утверждается, что эта работа вместе с еще 63 предметами искусства пропала из музея во время оккупации города немецкими войсками во время Второй мировой войны (на сайте днепровского Музея украинской живописи указано, что дипломная работа Панина "Тайный выезд..." была "уничтожена оккупантами").

В 1962 году картина оказалась у американской пары, которая приобрела дом в городе Риджфилд в штате Коннектикут. Бывший владелец дома эмигрировал в США из Швейцарии в 1946 году. Новые владельцы дома обнаружили документы, согласно которым продавец во время войны служил в швейцарской армии. Ни имя этого человека, ни имена новых владельцев дома не упомянуты в запросе о конфискации, поданном в федеральный суд округа Колумбия.

Представители прокуратуры утверждают, что в 1986 году эмигрант из Швейцарии умер, а еще через год дом был вновь продан, очередной владелец (его имя также не раскрывается) выставил картину Панина на аукцион.

На объявление в аукционном каталоге обратили внимание в Днепропетровском художественном музее и потребовали вернуть работу. "Внимание! Картина "Иван Грозный" была в коллекции Художественного музея до 1941 года и была украдена во время Второй мировой войны. Этот факт подтверждается имеющимися в музее документами. Пожалуйста, остановите продажу этой картины на аукционе!!! Согласно международным правилам реституции украденных предметов искусства, картина должна быть возвращена Украине”, – настаивает сотрудник музея в электронном письме, которое получили в аукционном доме 17 ноября 2017 года. Работа Панина была изъята ФБР.

Люди, выставившие картину на аукцион, отказались от своих притязаний на нее, и американские власти заявили, что если не поступят другие судебные запросы, работа будет возвращена в посольство Украины в Вашингтоне. Картина “Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной” изображает сцену из 16-го века: русский царь Иван IV, известный как Иван Грозный, выезжает со свитой из кремлевских ворот.

Как отмечает издание "Днепроград", посольство Украины в США вместе со Службой внешней разведки Украины в сотрудничестве с ФБР проводят процедуру возврата картины в Днепр. В посольстве отметили, что "это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США по возвращению памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу".