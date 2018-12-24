Верховный суд Чечни оставил в силе арест Оюба Титиева

Верховный суд Чечни оставил в силе продление ареста правозащитнику, руководителю местного отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюбу Титиеву. Таким образом, суд подтвердил решение Шалинского городского суда. 10 декабря он продлил арест правозащитника еще на три месяца - до 22 марта 2019 года.

В окончательной редакции Титиеву предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере.

Оюба Титиева арестовали в начале января. По данным следствия, в его машине нашли марихуану. Вину Титиев не признаёт и настаивает, что наркотики ему подбросили полицейские. Коллеги Титиева считают его дело сфабрикованным и заявляют о попытках чеченских властей избавиться от правозащитников в республике. В защиту Титиева неоднократно выступали международные организации и деятели культуры.