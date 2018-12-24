Досрочные парламентские выборы в Израиле пройдут в апреле

Досрочные парламентские выборы в Израиле состоятся в апреле 2019 года. Точная дата не уточняется. Ранее они были назначены на ноябрь 2019 года.

Решение о досрочных выборах принято после заседания правящей коалиции.

С 2009 года правительство Израиля (Кнессет) возглавляет Биньямин Нетаньяху. У возглавляемой им партии "Ликуд" 61 место из 120 в парламенте. Такой расклад сил сложился в середине ноября после перехода партии бывшего министра обороны Анатолия Либермана "Наш дом Израиль" в оппозицию.

Нынешний парламентский кризис в Израиле вызван законопроектом об обязательном призыве на воинскую службу ультраортодоксальных иудеев. Документ был инициирован бывшим министром обороны Авигдором Либерманом. Против законопроекта выступила часть ультраортодоксальных депутатов. Они заблокировали обсуждение в Кнессете, пригрозив выходом из коалиции.