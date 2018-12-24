В колонии, где сидела Толоконникова, обнаружили рабский труд

Федеральная служба исполнения наказания России сообщила, что в мордовской колонии №14, где отбывала наказание участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, обнаружены факты рабского труда. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что женщины шили одежду с семи утра до часу ночи. Осужденные якобы выполняли заказы для коммерческих фирм и шили вещи для семей сотрудников колонии. Во время проверки работники исправительного учреждения пытались скрыть записи видеокамер. Начальник колонии отстранён от своей должности.

В августе 2012 года Толоконникова и еще две участницы Pussy Riot Мария Алехина и Екатерина Самуцевич были осуждены на два года колонии по обвинению в хулиганстве. Причиной для этого стал так называемый панк-молебен "Богородица, Путина прогони!" в московском храме Христа Спасителя.

В сентябре 2013 года Толоконникова объявила голодовку в связи с угрозами убийством в ее адрес со стороны администрации мордовской колонии. Она также написала открытое письмо, в котором рассказала о рабских условиях труда и содержания заключенных. Тогда ФСИН не нашла нарушений в колонии.